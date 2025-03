Mahlberger Förderkreis blickt auf 2024: Tabakmuseum ist um wertvolles Stück reicher

1 Die Stadt Mahlberg erhielt im Oktober 2023 eine historische Bleiplakette zugeschickt. Nun soll sie im Museum ausgestellt werden. Foto: Kron

Der Förderkreis des Oberrheinischen Tabakmuseums blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Dank vieler Veranstaltungen übergab er erneut 5000 Euro an die Stadt Mahlberg. Zudem wird es in der neuen Saison eine historische Bleiplakette ausgestellt.









Mit der Überreichung eines symbolischen Schecks in Höhe von 5000 Euro an Mahlbergs Bürgermeister Dietmar Benz hat der Förderverein Oberrheinisches Tabakmuseum Mahlberg einen weiteren wichtigen Beitrag zur Erhaltung des europaweit größten Museums seiner Art geleistet. „Ohne den Förderverein, den regelmäßigen Spenden und der ehrenamtlichen Arbeitsleistung durch Fördermitglieder könnte das Tabakmuseum durch die Stadt Mahlberg nur schwerlich betrieben werden“, dankte Benz für die mannigfaltig eingebrachte Unterstützung. Insgesamt habe der Förderkreis seit Gründung 167 500 Euro in die Museumskasse beigesteuert. Diese Mittel werden zweckgebunden für das Museum verwendet. So sind diese im vergangenen Jahr in den 39 000 Euro Etat für die Sanierung der Dachgauben eingeflossen.