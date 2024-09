1 Gemeinsam löschten die Feuerwehren aus Mahlberg und Kippenheim einen Autobrand. Foto: Feuerwehr Mahlberg

Die Feuerwehr Mahlberg wurde am Dienstagnachmittag um 15.26 Uhr zur Unterstützung der Feuerwehr Kippenheim zu einem Autobrand alarmiert.









Link kopiert



Beim Kippenheimer Automobildienstleister Mosolf geriet am Dienstag gegen 15.26 Uhr bei Rangierarbeiten ein neues Hybrid-Fahrzeug in Brand. Durch das beherzte Eingreifen der Firmenmitarbeiter mittels Feuerlöscher und Löschdecke konnte der Brand schnell eingedämmt werden, erklärt die Feuerwehr Mahlberg in einer Mitteilung.