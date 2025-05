Mahlberg und Kippenheim feiern: Tennisclub besteht seit einem halben Jahrhundert

1 Im Spätjahr 2013 wurde die Fusion der beiden benachbarten Tennisclubs Mahlberg und Kippenheim besiegelt. Foto: Lübke

Mit einem festlichen Stehempfang, musikalischer Umrahmung und einem Auftaktspiel startete der TC Mahlberg-Kippenheim in seine Jubiläumssaison. 1975 wurde der Tennisclub gegründet, 2013 folgte die Fusion.









Spiel, Satz und Sieg: Bei der Saisoneröffnung mit Stehempfang zum 50-jährigen Bestehen des TC Mahlberg-Kippenheim strahlte die Sonne auf die geschmückte Platzanlage. Vorsitzender Markus Kromer gab einen Rückblick auf die Vereinshistorie. Am 3. September 1975 wurde der Verein Tennisclub Mahlberg von Ulrich Hehr und 44 Mitstreitern gegründet. Hehr stand dem TC 20 Jahre vor. In den Folgejahren lag die Vereinsführung in verschiedenen Händen, bis 1999 Klaus Weiswurm die Zügel in die Hand nahm und 14 Jahre später an Kromer weitergab. Gestartet wurde mit zwei Tennisplätzen, bereits 1977 kam ein weiterer Platz und 1982 kamen nochmals zwei Plätze hinzu. 1991 konnte das neue Clubheim eingeweiht werden. Mit einem freundschaftlichen Händedruck wurde die Fusion der beiden benachbarten Tennisclubs Mahlberg und Kippenheim durch deren Vorsitzende Markus Kromer und Jörg Kölble im Spätjahr 2013 besiegelt.