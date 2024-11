Magnet für Einzelhandel: Das sagt H&M zum Standort Rottweil

1 H&M-Filiale für Rottweil – illusorisch oder machbar? Wir haben nachgefragt. (Archivfoto) Foto: Bender

Ein H&M für Rottweil – dieser Wunsch taucht immer wieder auf. Wir haben bei der Modekette nachgefragt, wie die Chancen stehen. Überraschung: Wir werden sogar zu einem Videocall eingeladen. Also gute Nachrichten?









Besteht die Möglichkeit, dass die große Modekette einen Standort in Rottweil eröffnet? Zuletzt war 2021 Hoffnung aufgekeimt, als die Stadt ihre Flächen am Nägelesgraben für den Handel ausgeschrieben hatte. Jetzt wird der Wunsch wieder laut – und wir fragen bei der Modekette nach: Gibt es Pläne? Was sind die Voraussetzungen? Oder ist der Standort Villingen doch zu nah? Umgehend erhalten wir überraschend ausführliche Antwort.