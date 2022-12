5 Lebensgefährliche Stunts – berührende Schönheit – märchenhafte Szene. Foto: Schneider

Manege frei für jede Menge Spannendes, Lustiges, Atemberaubendes, Magisches und natürlich Weihnachtliches – seit fast 20 Jahren verzaubert Familie Sperlich Groß und Klein mit ihrem Weihnachtscircus in Reutlingen.















Es ist ein Ort, an dem alles möglich ist. Wer das Zelt betritt, der hat den Alltag binnen weniger Minuten hinter sich gelassen. Denn es gibt einfach zu viel zu entdecken: Menschen aus aller Welt, die umhüllt von geheimnisvollem Nebel und eingefangen von Scheinwerfern in bunten, glitzernden Kostümen hoch über den Köpfen der Zuschauer balancieren, durch die Luft wirbeln und mit waghalsiger Akrobatik dafür sorgen, dass ihren Beobachtern der Atem stockt, tollpatschige Clowns, deren Mimik allein schon dafür sorgt, dass man das Lachen nicht zurückhalten kann, elegante Tänzerinnen in tollen Outfits und anmutige oder possierliche Tierchen, deren Tricks verblüffen.