Die Musikkapellen Rust und Ringsheim planen einen besonderen Auftritt: Am 6. Mai begleiten sie eine Show des Freiburger Illusionisten Julian Pyhrr mit Live-Musik. Dirigent Andreas Vetter will damit ein neues Publikum für Blasmusik begeistern.









Bei Zaubershows ist Musik, um Spannung zu erzeugen und das Publikum in die richtige Stimmung zu versetzen, nicht wegzudenken. Das gilt auch für die Auftritte des Illusionisten Julian Pyhrr. Normalerweise kommt dabei die Musik vom Band. Die Musikkapellen Rust und Ringsheim wollen dies ändern: Wenn Pyhrr am 6. Mai in Rust auftritt, wird er von einem Live-Orchester begleitet. „Das hat eine ganz andere Energie“, ist sich Dirigent Andreas Vetter sicher.

Die Idee schwebt dem Dirigenten schon länger vor, erklärt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Er selbst habe sich früher mit Zauberei beschäftigt und kenne einige Tricks. Bei einer Veranstaltung habe er dann zufällig Julian Pyhrr getroffen und sich mit ihm das gemeinsame Konzept überlegt. „Es hat gepasst. Er kennt sich auch ein bisschen mit Musik aus, ich ein bisschen mit Zauberei“, sagt Vetter. Bis es jedoch zum Auftritt kam, mussten einige Hürden genommen werden. Denn eine solche Show sei „viel mehr Aufwand als ein gewöhnliches Konzert“ – auch aus finanzieller Sicht.

Christiane Seiler, stellvertretende Vorsitzende der Musikkapelle Rust, erläutert, dass die Kapelle sich bei einem Förderprogramm beworben hat. „Dafür brauchten wir ein ausgefeiltes Konzept“, schildert sie. Das bundesweite Förderprogramm Impuls unterstützt die Amateurmusik im ländlichen Raum und hat der Musikkapelle schließlich den Zuschlag für eine Geldspritze gegeben.

Popcornmaschine ist vorgesehen

Doch wie genau wird der Abend aussehen? „Es ist ein Stuhlkonzert, aber mit Show-Charakter“, sagt Seiler. So plane man beispielsweise eine Popcornmaschine ein. Eröffnen wird den Abend die Musikkapelle Ringsheim. Pyhrr wird mit drei Assistentinnen dann unter Begleitung der Kapellen verschiedene Illusionen aufführen. „Das sind nicht nur kleine Kartentricks“, verspricht Vetter. Schließlich stand Pyhrr schon im Finale der Künstler-Show „The Greatest Talent“. Seiler ergänzt, dass es auch reine Musikeinlagen geben wird. Diese seien aber alle in irgendeiner Form an das Thema Magie angelehnt.

Vetter erklärt, dass er einige Musikstücke für die Show neu arrangiert, damit sie passen. Verschiedene Stücke, die Pyhrr in seinen Auftritten verwendet, gibt es für ein Blasorchester noch nicht. „Es ist eine große Herausforderung, sich perfekt anzupassen“, beschreibt Seiler die Proben. „Es gibt noch einiges zu tun.“

Kapelle probt mit Leinwand und Aufnahmen des Illusionisten

Derzeit übe die Musikkapelle mit einer Leinwand, auf der die Show des Illusionisten gezeigt wird. „Timing ist alles“, sagt Vetter. Auch für Pyhrr werde dieser Auftritt nicht einfach. „Wir schicken uns gegenseitig Aufnahmen. Die große Generalprobe mit ihm wird sehr spannend“, so der Dirigent, der sehr froh darüber sei, dass seine ungewöhnliche Idee von der Musikkapelle so gut aufgenommen wurde. Ihm sei nicht bekannt, dass es solch eine Zaubershow mit Live-Musik schon einmal gegeben hätte.

Das Ziel dieses besonderen Abends: „Wir wollen nicht nur das klassische Konzertpublikum, sondern auch ein anderes Publikum ansprechen“, sagt Seiler. „Wir wollen Vorurteile aufbrechen. Wir wollen zeigen, dass Blasmusik modern, frisch und sehr facettenreich sein kann“, fügt Vetter hinzu. Er ist sich sicher, dass die „Magic Music Night“, sowohl Kinder als auch Erwachsene anspricht. „Die Magie steht im Vordergrund. Es ist aber nicht nur eine Zaubershow, sondern auch ein Konzert“, fasst er zusammen. Kurzum: „Eine Show, die zwei großartige Sachen verknüpft.“ Die Musikkapelle hofft, dass sich das Publikum am 6. Mai verzaubern lässt. Ob von den Illusionen oder der Blasmusik der beiden Kapellen – das ist am Ende zweitrangig.

Vorverkauf startet

Die „Magic Music Night“ der Musikkapellen Rust und Ringsheim und Illusionist Julian Pyhrr steigt am Samstag, 6. Mai, in der Ruster Rheingießenhalle. Los geht’s um 19.30 Uhr, Einlass wird ab 18.30 Uhr sein. Karten gibt es im Vorverkauf ab Donnerstag, 13. April, kündigt Christiane Seiler an.