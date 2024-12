1 Zu Toten oder Verletzten gab es zunächst keine Informationen. Foto: dpa/Dörthe Hein

Ein Autofahrer steuert in der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt auf Menschen auf dem Weihnachtsmarkt zu. Der Mann wird festgenommen.









Auf dem Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist ein Autofahrer in eine Menschengruppe gefahren. Er sei festgenommen worden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Abend aus Regierungskreisen in Sachsen-Anhalt zu erfahren. Zu Toten oder Verletzten war zunächst nichts zu erfahren.