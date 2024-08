Mag’s Storehouse schließt: „Wir haben ein Lebensgefühl verkauft“

1 Zusammen sind sie „Mag“: Gerold und Michelle Schlaich haben 36 Jahre lang ihren amerikanischen Traum mit „Mag’s Storehouse“ gelebt. Foto: Marschal

Mit Mag’s Storehouse haben Michelle und Gerold Schlaich ihren „American Dream“ gelebt. Im Herbst schließen sie ihr Geschäft für Biker, Country, Leder und Freizeit in der Geislinger Vorstadtstraße altersbedingt.









Link kopiert



„Viele denken, dass ich der Mag bin“, erzählt Gerold Schlaich, „aber das sind wir zusammen“, stellt der 64-Jährige klar. Mag steht für „Michelle and Gerold“ und zusammen haben sie sich vor 36 Jahren auf eine Amerika-Reise begeben, die im Herbst zu Ende geht. Am Anfang stand tatsächlich eine USA-Reise und zwar nach Kalifornien. Damals, im Jahr 1987, war das junge Paar frisch zusammen und reiste gemeinsam in Michelles Heimatland.