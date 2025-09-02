Mafia im Kreis Tübingen?: Warum ’Ndrangheta und Co. unsichtbar sind

Die Staatsanwaltschaft Tübingen verzeichnet einen Rekord an Geldwäsche- und Betrugsverfahren. Sie sagt, dass hinter manchem Delikt die italienische Mafia stecken könnte.
Die unglaubliche Geschichte des Stuttgarter Pizzabäckers und Promi-Wirts Mario L. mit Verbindungen zur kalabrischen Mafiaorganisation ’Ndrangheta erzählt der True-Crime-Podcast Mafialand des SWR. Deutschland ist Mafia-Paradies, denn anders als in Italien enthält das Strafgesetzbuch hierzulande keine speziellen Antimafia-Paragrafen. Der italienische Antimafia-Staatsanwalt Nicola Gratteri, einer der größten Kenner der ‘Ndrangheta, sagte 2023, dass Deutschland das zweitwichtigste Land nach Italien für die ‘Nrangheta sei.