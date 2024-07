Seit 20 Jahren geht bereits der „Rollende Kiosk“ durchs Haus Raphael und versorgt die Bewohner mit Knabbersachen, Schokolade und Bonbons, wie das Seniorenzentrum mitteilt.

Dieser Wagen ist nach der langen Zeit nun in sich zusammengefallen und das Bedauern bei den Bewohnern war groß. Nach kurzem Überlegen kam die Idee, die Firma Mafell für das Projekt „Kioskbau“ anzufragen, welche direkt zusagte.

Der Gedanke dabei war, die Lehrwerkstatt einzubeziehen, welche von Konstruktion über Kostenberechnungen und Produktion das Projekt von Anfang an in die Hände nimmt und führt. Bereits im März waren Azubis und Ausbilder Stefan Altenau im Haus Raphael zu Besuch, um die örtlichen Gegebenheiten zu erkunden und sich so besser vorstellen zu können, wie der Wagen aussehen soll.

Auch die Wünsche der Senioren und der Mitarbeitenden wurden aufgenommen. Dabei mussten die Azubis viele Details im Blick behalten. Zum einen muss der Kiosk auf Rollen wendig sein und nicht zu schwer zum Schieben. Zum anderen darf der Kiosk nicht zu hoch sein, damit auch Bewohner im Rollstuhl gut auf das Angebot auf dem Wagen schauen können.

Gegenbesuch

Nun folgte der Gegenbesuch. Vier Mitarbeiterinnen, darunter Einrichtungsleitung Edith Bertsche und vier Bewohner machten einen Ausflug auf den Lindenhof und wurden von den projektbeteiligten Azubis, Ausbilder Stefan Altenau und Ausbildungsleiterin für kaufmännische Berufe, Heike Rittmann, in der Kantine der Firma begrüßt.

Bei Kaffee und Zopf präsentierten die Azubis, wie sie den Wagen geplant haben und was sie bisher gebaut haben. Außerdem gaben sie einen Ausblick auf das weitere Vorgehen, das nun in die Endphase geht. Im Austausch wurden noch offene Fragen besprochen. Bei einer seniorengerechten und barrierefreien Führung durch die Montage und die Lehrwerkstatt staunten die Bewohner nicht schlecht, wie sich die Firma Mafell heute organisiert.

Der eine oder andere hatte vor vielen Jahren noch am Standort Aistaig selbst bei Mafell gearbeitet.

Nach einem eindrucksreichen Vormittag kam die Haus Raphael-Delegation begeistert über diesen gelungenen Ausflug wieder am Seniorenzentrum an.