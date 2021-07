Ferienzauber in Rottweil Das sind die Corona-Regeln für Festival-Besucher

Der Platz am Wasserturm verwandelt sich derzeit in einen Biergarten mit Bühne. Am Donnerstag, 29. Juli, beginnt der Ferienzauber 2021: bis einschließlich 15. August donnerstags bis sonntags, inklusive "umsonst & draußen"-Programm.