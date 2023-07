Der Urlaub steht vor der Tür und viele Bankkunden sind verunsichert, ob ihre Girokarte im Ausland noch funktioniert. Die Ankündigung von Zahlungsanbieter Mastercard hat viele aufgeschreckt: Das Maestro-System, das die Girokarte auslandsfähig macht, soll schrittweise auslaufen. Seit dem 1. Juli 2023 werden keine neuen Maestro-Karten mehr ausgegeben. Wie geht es weiter? Wichtige Fragen und Antworten.

Kann ich im Italien-Urlaub mit noch meiner Girokarte bezahlen, die das Maestro-Logo mit den rot-blauen Punkten hat?

Ja, die Karten haben weiterhin Gültigkeit und zwar bis zum Ablaufdatum, das unten rechts aufgedruckt ist, längstens bis Ende 2027, wie Felix Rudolf, Kartenexperte der Stuttgarter BW-Bank, sagt. Kunden der BW-Bank seien nicht betroffen. Das Institut setzt bei der Girocard (BW-Bank Card Plus) nicht auf Maestro, sondern auf das Verfahren V-Pay des konkurrierenden Zahlungsanbieters Visa. Bei den meisten Sparkassen dagegen ist die Sparkassen-Card mit der Maestro-Funktion kombiniert.

Wird mit der Maestro-Funktion auch die EC-Karte abgeschafft?

Nein. Eine EC-Karte gibt es schon lange nicht mehr. Seit 2007 heißen die Kontoplastikkarten der Banken Girocard. Diese wird aber landläufig von vielen noch als EC-Karte bezeichnet wird. „Im Prinzip haben Verbraucher auf ihrer Girokarte zwei verschiedene Zahlungssysteme“, sagt Rudolf. Sie können damit im Inland zahlen und am Automaten Geld abheben. Wenn Verbraucher im Ausland einkaufen oder an den Geldautomaten gehen, kommt eine Zusatzfunktion bei den Girokarten ins Spiel, bei der deutsche Geldinstitute mit internationalen Zahlungsanbietern zusammenarbeiten. Das ist beispielsweise das Maestro-System des Anbieters Mastercard oder V-Pay von Visa. Auf der Girocard sind die entsprechenden Logos aufgedruckt. Seit 1. Juli 2023 lässt Mastercard die Maestro-Funktion langsam auslaufen. Das bedeutet, dass die Banken – bis auf wenige Ausnahmen – keine Girokarten mehr mit Maestro-Funktion ausgeben dürfen. Das heißt aber nicht, dass das Maestro-System nicht mehr funktioniert. Wer noch eine gültige Karte hat, kann sie weiter nutzen und im Ausland zahlen oder Geld abheben.

Was passiert, wenn meine Girokarte mit Maestro-Funktion abläuft?

In der Regel meldet sich die Bank vorher und informiert die jeweiligen Kunden über eine Nachfolgekarte. Damit die Girocard auch im Ausland eingesetzt werden kann, könne letztlich jede Bank entscheiden, auf welches System sie setze, sagt der Kartenfachmann. Im Prinzip gebe es drei Varianten. Entweder die Geldinstitute steigen auf V-Pay des Mastercard-Konkurrenten Visa um, das weiterhin besteht, oder sie setzen auf Mastercard Debit oder Visa Debit. Diese Debitkarten werden auch im Ausland akzeptiert. Der Unterschied zu einer Kreditkarte ist, dass der Betrag sofort vom Girokonto abgebucht wird.

Was muss ich als Bankkunde bei einer neuen Karte beachten?

Wenn Bankkunden von ihrer Bank eine neue Karte angeboten wird, müssen diese den Änderungen zustimmen. Verbraucher sollten sich nach den Unterschieden zwischen der neuen und der bisherigen Karte sowie nach möglichen Mehrkosten erkundigen, rät die Verbraucherzentrale. Die meisten Banken und Sparkassen setzten wohl auf eine der genannten drei Varianten, damit Kunden im Ausland auch künftig zahlen und Geld abheben können, sagt Experte Rudolf. Hat eine potenzielle neue Girocard keine Zusatzfunktion fürs Ausland – das hält Rudolf für eher unwahrscheinlich, weil Banken ihre Kunden nicht verprellen wollten – dann bräuchten Bankkunden zusätzlich eine Kreditkarte fürs Ausland.

Wie sinnvoll ist eine Kreditkarte?

Wer viel verreist, vor allem außerhalb Europas, für den macht eine Kreditkarte Sinn. Die wird auch bei Autovermietungen akzeptiert, was bei Visa Debit und Mastercard Debit in manchen Ländern schwierig sein kann, weil sie dort teils nicht so gängig sind. „Wer sichergehen will, dass er auch im Ausland immer an Geld kommt, sollte eine Kreditkarte verwenden“, sagen Verbraucherschützer, mahnen aber gleichzeitig zur Vorsicht vor versteckten Kosten: So verlangten viele Banken nicht nur eine jährliche Grundgebühr, sondern zusätzlich weitere Gebühren, etwa für das Einkaufen im außereuropäischen Ausland oder das Abheben ungewöhnlich kleiner Beträge. Einige Banken berechneten Zinsen auf den abgehobenen Betrag – vom Tag des Abhebens bis zum Ausgleich der Kreditkartenabrechnung. Zu erkennen sei dies häufig nur beim Lesen des Kleingedruckten im Preis- und Leistungsverzeichnis der Bank, so Verbraucherschützer.

Warum schafft Mastercard die Maestro-Funktion überhaupt ab?

Das Zahlungssystem sei nicht für den Onlinehandel ausgelegt und daher nicht mehr zeitgemäß, begründet es Mastercard. Verbraucherschützer dagegen mutmaßen, dass der Zahlungskonzern seinen Umsatz steigern will, indem Kunden künftig bei der Zahlung häufiger eine Kredit- oder Debitkarte von Mastercard verwenden.