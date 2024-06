Märzensee in Burladingen

1 Blick über den Märzensee in Richtung Köbele Foto: Mößmer

Durch die andauernden Regenfälle vergangene Woche bildete sich der Märzensee – bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr. Wie lange das Naturschauspiel noch zu sehen ist, bleibt ungewiss.









Ein besonderes Naturphänomen ist derzeit am Köbele in Salmendingen zu beobachten: Der Märzensee, oder auch Märzenbronnen genannt, hat sich bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr gefüllt.