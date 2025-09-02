Märkte in Rheinfelden: Warum es in Rheinfelden ab Freitag laut, lecker und lustig wird

Die Innenstadt steht von Freitag bis Sonntag im Zeichen der „Märkte“. Neben dem „Markt der schönen Dinge“ locken der Hamburger Fischmarkt und ein Künstlermarkt.
Rund 20 Anmeldungen für den Künstlermarkt am Sonntag, 8. September, im Kastanienpark vor dem Rathaus hat „Märkte“-Organisator Dieter Maier (Firma SüMa Maier) bereits auf der Liste stehen. Und ein paar mehr dürfen es gerne noch werden, wenn es nach Maier geht: „Einfach am Sonntag dazukommen. Ab 9 Uhr ist Aufbau im Kastanienpark. Die Marktteilnahme kostet nichts.“ Wer seine Kunst präsentieren oder auch zum Kauf anbieten wolle, sei willkommen. „Es ist ein Verantwortlicher vor Ort, an den Künstler, die noch spontan mitmachen wollen, sich direkt wenden können“, hält Maier fest, „und man muss kein Gewerbe haben, auch Private können mitmachen.“ Für das Publikum wird der Künstlermarkt von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die Bewirtung im Kastanienpark übernimmt die Karsauer Kita „Bienenkorb“ mit Kaffee, Kuchen und kühlen Getränken. Die bereits angemeldeten Künstler stammen Maier zufolge überwiegend aus Rheinfelden und den Ortsteilen.