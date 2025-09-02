Märkte in Rheinfelden: Warum es in Rheinfelden ab Freitag laut, lecker und lustig wird

Die Innenstadt steht von Freitag bis Sonntag im Zeichen der „Märkte“. Neben dem „Markt der schönen Dinge“ locken der Hamburger Fischmarkt und ein Künstlermarkt.

Rund 20 Anmeldungen für den Künstlermarkt am Sonntag, 8. September, im Kastanienpark vor dem Rathaus hat „Märkte“-Organisator Dieter Maier (Firma SüMa Maier) bereits auf der Liste stehen. Und ein paar mehr dürfen es gerne noch werden, wenn es nach Maier geht: „Einfach am Sonntag dazukommen. Ab 9 Uhr ist Aufbau im Kastanienpark. Die Marktteilnahme kostet nichts.“ Wer seine Kunst präsentieren oder auch zum Kauf anbieten wolle, sei willkommen. „Es ist ein Verantwortlicher vor Ort, an den Künstler, die noch spontan mitmachen wollen, sich direkt wenden können“, hält Maier fest, „und man muss kein Gewerbe haben, auch Private können mitmachen.“ Für das Publikum wird der Künstlermarkt von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Die Bewirtung im Kastanienpark übernimmt die Karsauer Kita „Bienenkorb“ mit Kaffee, Kuchen und kühlen Getränken. Die bereits angemeldeten Künstler stammen Maier zufolge überwiegend aus Rheinfelden und den Ortsteilen.

Geschäfte öffnen am Sonntag ihre Türen Parallel dazu öffnen die Geschäfte in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr ihre Ladentüren zum verkaufsoffenen Sonntag. Denn wie immer sind bei „Märkte“ auch die Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung (WST) Rheinfelden sowie der örtliche Gewerbeverein mit im Boot. Die umliegende Gastronomie sorgt für die Bewirtung.

Hamburger Fischmarkt als „Anker“

Auftakt des dreitägigen „Märkte“-Spektakels ist aber bereits am Freitag, 5. September. Ab 10 Uhr kämpfen die Marktschreier des Hamburger Fischmarkts lautstark und originell um Kundschaft. Aal-Hinnerk, Wurst-Herby, Milka-Maxxx und wie sie nicht alle heißen, stehen ab dann auf, in und vor ihren Verkaufswagen – ganz ohne Mikrofon natürlich, denn das hat keiner von ihnen nötig. Auf dem Friedrichplatz bieten sie – neben dem obligatorischen Fisch – unter anderem Käse und Wurstwaren sowie Süßigkeiten an. Der Unterhaltungswert kommt dabei nicht zu kurz, denn um die Ware an die Frau und an den Mann zu bringen, halten die Marktschreier ihre Stimmbänder stets gut geölt.

Nachwuchswettbewerb für angehende Marktschreier

Wer sich so etwas selbst zutraut, sollte gegen 16 Uhr zum Friedrichplatz kommen. Dort findet, nach der offiziellen Eröffnung der „Märkte“ durch Vertreter von Stadt und SüMa Maier, ein „Nachwuchs-Marktschreien“ statt. Hier darf jedermann sich verbal ins Zeug legen und beweisen, dass er mit den Verkaufsprofis auch lautstärketechnisch mithalten kann. Zum Dank winkt jedem „Nachwuchs-Marktschreier“ eine Fischmarkt-Tüte.

Für alle, die am Freitagnachmittag keine Zeit haben, wird diese Aktion am Samstag, 6. September, ebenfalls ab 16 Uhr wiederholt.

Gratis-Bier und „lecker Matjes auf die Hand“

Wer Freude am Fischmarkt-Geschehen hat, sollte man Sonntag, 7. September, pünktlich um 11 Uhr auf dem Friedrichplatz sein. Dann beginnt ein 30-minütiger Großauftritt der Marktschreier. Wer in dieser Zeit einer Aktionstüte bei ihnen erwirbt, bekommt einen Gutschein für ein Bier oder „lecker Matjes auf die Hand“ dazu.

Ab 14 Uhr kann man sich am dortigen Getränkestand dann einen Stimmzettel abholen und darauf seinen Marktschreier-Favoriten eintragen. Der Gewinner wird um 16 Uhr ermittelt und bekommt den Wanderpokal. Außerdem werden fünf Stimmzettel gezogen, deren Inhaber mit prall gefüllten Körben aus dem Sortiment der Marktschreier belohnt werden.

„Markt der schönen Dinge“ in der Fußgängerzone

Als dritte Veranstaltung findet während der drei Tage im Bereich von Oberrheinplatz, Karl-Fürstenberg- und Zähringerstraße der „Markt der schönen Dinge“ statt. An rund 20 Ständen gibt es unter anderem Textilien, Spielwaren, Haushaltsartikel, Schmuck, Geschenke und Kunsthandwerkliches zu kaufen.

Der übliche Rheinfelder Wochenmarkt wird ebenfalls in das „Märkte“-Geschehen eingebunden. Am Samstag bieten regionale Lieferanten im Kastanienpark unter anderem Obst und Gemüse, Bauernbrot, Eier und Selbstgemachtes an.