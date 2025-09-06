Märkte in Rheinfelden: Auf dem Hamburger Fischmarkt geht es lustig zu

Noch bis Sonntag sorgen die „Märkte“ in der Rheinfelder Innenstadt für jede Menge Leben. Gute Laune und volle Einkaufstüten sind garantiert.
Mittagszeit ist Fischzeit. Diese olfaktorische Erkenntnis nimmt mit, wer sich dem auf dem Friedrichplatz gastierenden Hamburger Fischmarkt nähert. Doch neben der eigenen Nase sind auch die Ohren hilfreiche Wegweiser, denn schon in Höhe Hochrheincenter ist Aal-Hinnerks sonores Organ zu vernehmen. „Schnucki, magst du Lachshering komplett, oder willst du das als Filet haben?“, ruft Aal-Hinnerk, als er für eine Kundin eine Tüte packt.