Märkte in Rheinfelden: Auf dem Hamburger Fischmarkt geht es lustig zu

Noch bis Sonntag sorgen die „Märkte“ in der Rheinfelder Innenstadt für jede Menge Leben. Gute Laune und volle Einkaufstüten sind garantiert.

Mittagszeit ist Fischzeit. Diese olfaktorische Erkenntnis nimmt mit, wer sich dem auf dem Friedrichplatz gastierenden Hamburger Fischmarkt nähert. Doch neben der eigenen Nase sind auch die Ohren hilfreiche Wegweiser, denn schon in Höhe Hochrheincenter ist Aal-Hinnerks sonores Organ zu vernehmen. „Schnucki, magst du Lachshering komplett, oder willst du das als Filet haben?“, ruft Aal-Hinnerk, als er für eine Kundin eine Tüte packt.

„Heute Morgen noch schnell selbst geangelt“ Der Fischhändler, der eigentlich Heiko Hoffmann heißt, hat „heute gute Laune“, wie er über den Platz ruft, „deshalb darfst du auch probieren“. Sicher ist auch: „Wenn du für 20 Euro einkaufst, ist immer Lachs dabei, das kannste mir glauben, Hase!“ Ruft’s und reicht der Kundin eine große Tüte mit Meeresgetier darin. „Hab’ ich heute Morgen noch schnell selbst geangelt, mein Herzblatt.“

„So, du willst auch noch ’ne Tüte mitnehmen!“, ruft Milka-Maxxx alias Martin Fischer. Foto: Tim Nagengast

Sich auf eine Bierbank in der Platzmitte zu setzen und das Geschehen wirken zu lassen, macht Spaß – und irgendwie auch Appetit.

Ruhe? Die gibt es allenfalls auf dem Friedhof

Martin Fischer alias Milka-Maxxx schwillt ob Aal-Hinnerks lautstarken – und erfolgreichen – Verkaufskünsten allerdings so langsam der Kamm. „Heeeeh! Leiser!“, faucht er ins Mikrofon mit Blickrichtung auf seinen Marktschreier-Kollegen, der dies mit einem trockenen „Puh! Wenn du Ruhe haben willst, musste rübergeh’n auf’n Friedhof!“ quittiert. Und so gibt ein Wort das andere im fröhlichen Wettstreit um die Kundschaft auf dem Hamburger Fischmarkt.

Auch nach 31 Jahren als Marktschreier nicht heiser

Ob Aal-Hinnerk abends auch mal heiser ist? „Nö“, lacht er. Seit 31 Jahren schon ist er mit dem Hamburger Fischmarkt auf Achse, spult dabei jährlich rund 40 000 Kilometer herunter und hat Freude an der Arbeit.

Verkauft er schon immer Fisch? „Nö, früher hab ich Wurst verkauft – und jetzt seit 15 Jahren Aal.“

Wieso der Wechsel? „Irgendwann wird man artikelmüde.“

Die Geschäfte sind schwerer geworden

Das Geschäft sei schwerer als früher, sagt der gelernte Tischler aus Osnabrück. Der Geldbeutel sitze nicht mehr so locker bei der Kundschaft. Die vier Jahre bis zur Rente möchte er schon noch machen, hält er fest. „Mindestens! Erstens: Es macht mir Spaß, obwohl es Arbeit ist, die in die Knochen geht. Zweitens: Laut meinem Rentenbescheid müsste ich eigentlich bis 110 arbeiten.“

Aus einem Jahr sind 31 geworden

Wie man fahrender Händler wird? Indem man an seinem wöchentlichen Stammtisch vom Neffen eines Händlers folgende Worte hört: „Du wärst der optimale Verkäufer für meinen Onkel.“

Und dann? „Na ja, dieser Onkel hat mich am Wochenende dann auf Verkaufstour mitgenommen, und ich sagte mir: Okay, das guck ich mir jetzt mal an. Dann habe ich beschlossen: Das machst du jetzt für ein Jahr. Und nun sind es 31.“

Dank Haribo kein Geld mehr für Milka

Dass Aal-Hinnerk auf dem Friedrichplatz diesmal den Standplatz von Milka-Maxxx hat, hat einen einfachen Grund: die Sonne. Maxxx, der eigentlich Martin Fischer heißt, steht mit seinem Laster diesmal so, dass er seine süßen, oft schokoladigen Waren nicht so massiv herunterkühlen muss: im Schatten.

Kekse hat er und auch Riegel, „aber acht, neun Teile Milka sind immer in der Tüte – das wollen die Leite“, sagt Fischer, der seit neun Jahren als fahrender Händler unterwegs ist und meistens im Lastwagen übernachtet.

„Uff! Jetzt habt ihr Haribo gekauft und nun kein Geld mehr, was?“, ruft er zwei Teenagerinnen zu. Die nicken grinsend mit den Köpfen. „Genau. Wenn du bei Haribo warst, biste bankrott.“

Zwei Marktschreier dominieren das Geschehen

Es sind vor allem Aal-Hinnerk und Milka-Maxxx, die das Fischmarkttreiben auf dem Friedrichplatz am Freitagmittag dominieren.

Nudel-Kiri, Käthe Kabeljau und Käse Mey machen zwar auch ihre Umsätze, aber lange nicht so lautstark wie ihre beiden Kollegen, während sich die Bänke um Bierbrunnen und Grillstand in der Platzmitte immer weiter mit Publikum zu füllen beginnen.

Eine Gruppe Wandergesellen macht auf dem Fischmarkt Station. Foto: Tim Nagengast

Robin Lämmles Walz endet auf dem Fischmarkt

Einen Tisch belegt ein halbes Dutzend traditionell gekleideter Wandergesellen. Ihre „Charlottenburger“ genannten Tücher mit ihren Habseligkeiten darin haben die Fremdgeschriebenen sorgsam auf einen Haufen gelegt, um ein Bier zu trinken. Einer von ihnen ist Robin Lämmle aus Degerfelden. Seine fünfjährige Walz geht gerade zu Ende. Seine Wanderbrüder Diethard Teschemacher aus dem Allgäu, Julian Boennen aus Nordfriesland, Ole Seidel von der Hallig Langeneß, Wilhelm Spies aus Berlin und Moritz Schneider aus Ottenbüttel begleiten ihn bis nach Hause.

Auf dem „Markt der schönen Dinge“ gibt es noch bis Sonntag alles, was das Herz begehrt. Foto: Tim Nagengast

Auf den Märkten gibt es einfach alles

„Hallo, Nudelmann! Kaufst du auch noch ’ne Tüte?!“, krakeelt plötzlich Milka-Maxxx über den Platz. Da ist sie wieder, diese unterhaltsame Fischmarkt-Atmosphäre, die Jahr für Jahr reichlich Publikum in die Löwenstadt lockt. Wer nach dem Gang über den Friedrichplatz noch Geld (und Tragekapazitäten) hat, der wird auch entlang der Zähringer- und Karl-Fürstenberg-Straße sowie auf dem Oberrheinplatz fündig. Dort gibt es auf dem „Markt der schönen Dinge“ gefühlt einfach alles: Schuhe, Lederwaren, Rucksäcke, Handtaschen, Schmuck, Reinigungsmittel, italienische Spezialitäten „von bis“, Baumstriezel, Süßigkeiten, Feinkost, Spielwaren und Kleidung.

Geöffnet haben die Märkte noch am Samstag und Sonntag. An letzterem öffnen in die Innenstadt auch die Geschäfte ihre Türen. Auf dem Kastanienplatz findet zusätzlich ein Künstlermarkt statt.