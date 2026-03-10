Märkte: Asiens Börsen nach Trump-Aussage zu Iran-Krieg im Aufwind

Durch den Krieg im Iran gerieten die Börsen weltweit zuletzt in starke Turbulenzen. Nach einem Interview mit dem US-Präsidenten drehen Asiens Märkte ins Plus. Was hatte Trump gesagt?
Hongkong - Asiens Börsen haben nach einer Aussage von US-Präsident Donald Trump zu einem möglichen Ende des Kriegs im Iran den Handelstag mit einem deutlichen Plus begonnen. Japans Leitindex Nikkei 225 legte zum Start um etwa drei Prozent zu. Die Wirtschaft des ostasiatischen Landes ist stark von Öl- und Gasimporten abhängig.