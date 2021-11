1 Der Weihnachtsmarkt in Calw (hier 2019) soll trotz aller Umstände für adventliche Stimmung sorgen. Foto: Kalmbach

Calw - "Wir haben uns viele Gedanken gemacht", sagt Isabel Götz, Fachbereichsleiterin Bildung, Kultur und Tourismus bei der Stadt Calw. Ist ein Weihnachtsmarkt in diesen Zeiten vertretbar? Kann man das Event, das für Vereine, Händler und Bürger gleichermaßen eine große Bedeutung hat, wie Götz erläutert, erneut absagen? Die Antwort: Den Calwer Weihnachtsmarkt 2021 von 25. bis 28. November soll es geben. Unter strengen Sicherheitsbedingungen und auf einer größeren Fläche.

Dennoch: 100-prozentige Sicherheit gibt es nicht. "Wir können nicht garantieren, dass er stattfindet", schränkt Götz ein. Es sei angesichts der aktuellen Entwicklungen durchaus drin, dass die viertägige Veranstaltung kurzfristig abgeblasen werden muss. "Aber wir sind weiterhin vorsichtig optimistisch."

Fläche für Stände vergößert

Um auf Nummer sicher zu gehen, hat sich die Fläche in der Innenstadt, auf die sich die Stände erstrecken, deutlich vergrößert, während sich die Anzahl der Stände verkleinert hat. 62 Stände sollen es verteilt auf den Marktplatz, die Lederstraße und einen Teil der Altburger Straße sein. Dadurch können sich die Besucher gut aus dem Weg gehen, größere Menschenansammlungen werden vermieden. Darüber hinaus dürfen nur Besucher, die ein Band am Arm tragen, sich etwas zum Essen oder zum Trinken kaufen und den verschiedenen Aufführungen beiwohnen.

Wie man so ein Band bekommt? Indem man getestet (Schnelltest), geimpft oder genesen ist. Oder, wenn bis dahin die Alarmstufe gilt, indem man geimpft oder genesen ist. Das weist man an einer der drei städtischen Buden nach, die bei der Stadtapotheke, am Infopavillon bei Mode Schaber und an der Altburger Straße stehen – dann bekommt man ein Bändchen, erklärt Markus Kleinschmidt vom Kulturamt der Stadt Calw. Diese Regelung werde streng kontrolliert, kündigt er an. Sowohl Standbetreibern, die das Bändchen nicht kontrollieren, als auch Besuchern, die sich ohne Bändchen Zugang zu den Angeboten verschaffen, drohen empfindliche Strafen.

Aber welche Angebote sind es denn nun eigentlich, die die Besucher beim diesjährigen Weihnachtsmarkt erwarten dürfen? Es wird wieder das Weihnachtscafé geben, das inzwischen eine lange Tradition hat. War es in den vergangenen Jahren stets im Haus Schüz, eröffnet es dieses Mal wieder an seinem ursprünglichen Platz, im Foyer des Rathauses, sagt Uschi Dittus-Märkle, die das Weihnachtscafé organisiert. "Es ist ein Rückzugsort", sagt sie. Fernab des Treibens auf dem Markt. Es wird aber auch musikalische Auftritte im Café geben. "Ich bin gespannt, wie es wird", meint Dittus-Märkle angesichts der geltenden Corona-Regeln. Da es sich um einen Innenraum handelt, gilt hier die 3G+-Regel (Ungeimpfte müssen einen PCR-Test vorlegen), in der Alarmstufe die 2G-Regel. "Wir machen das Beste draus." Der Erlös des Weihnachtscafés geht an den Förderverein der Musikschule Calw.

Die Bärentatzenaktion wird dieses Jahr federführend von der Calwer Hospizgruppe betreut. Der Erlös, der durch den Verkauf des Gebäcks zustande kommt, sei wohltuend für die Kassen des Vereins, so die Vorsitzende Judith Münter. Damit kann die Hospizgruppe, die komplett ehrenamtlich agiert, Fortbildungen für Helfer zahlen, freut sich Münter.

Auf Bühne wird verzichtet

Musikalisch ist auf dem Weihnachtsmarkt einiges geboten – wenn auch ohne Bühne, auf die aus Corona-Sicherheitsgründen verzichtet wird. Ähnlich wie beim Straßenmusikfestival im Sommer werden die Musiker, unter anderem die Trachtenkapelle Altburg oder die Stadtkapelle, jeweils kurze Zeit an einem Standort spielen und dann weiterziehen.

"Alles besonders, alles anders", so das Fazit von Kleinschmidt. Jürgen Ott, Vorsitzender des Gewerbevereins, lobt den Mut der Stadt Calw, den Weihnachtsmarkt trotz allem stattfinden zu lassen. Dieser sei nicht nur für die Bürger wichtig, sondern auch für die Einzelhändler und Gastronomen als regelrechtes "Umsatzhighlight", meint er.

Übrigens: Das Impfmobil des Kreises macht am Samstag, 27. November, ab 14 Uhr Station beim Calwer Weihnachtsmarkt. In der Mensa der Erna-Brehm-Grund- und Werkrealschule werden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen vorgenommen. Götz appelliert ausdrücklich an die Bürger, diese "super Gelegenheit" zu nutzen.

Das wird geboten:

- Führungen, wie beispielsweise Turmbesteigung der Stadtkirche oder Fackelführungen

- Engelspost des evangelischen Stadtjugendwerks.

- Springerle mit dem Rathaus in Stammheim

- Schaufensterrätsel mit Buchstaben in den verschiedenen Läden der Stadt (Aktion des Gewerbevereins Calw)

- Tannenbäume in der ganzen Stadt verteilt (Aktion der neuen Citymanagerin ­Johanna Klug, wir berichteten)

- Musikalische Veranstaltungen in der Stadtkirche

- Wunschbaum im Hof hinter der Musikschule