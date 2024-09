Märchenfestival in Königsfeld

1 Annegret Fink zieht beim Märchenfestival, in Königsfeld Kinder mit ihrer Handpuppe in Bann. Foto: Stephan Hübner

Zwei Tage lang entführte das von Olaf Jungmann organisierte Puppen- und Märchenfestival große wie kleine Besucher in Fantasiewelten. Bei Straßentheater, Märchen oder Aufführung mit Handpuppen hatten alle viel Spaß.









Es sei wichtig, sich an die Geschichten zu erinnern, die von Eltern oder Großeltern erzählt wurden, so Bürgermeister Fritz Link zur Eröffnung am Samstagmorgen.