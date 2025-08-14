Männeroutfits bei Hitze: Modeprofi gibt Tipps: So wird auch das Kurzarmhemd tragbar

Wenn es heiß ist, schlüpfen Frauen ins Sommerkleid und sind trotzdem bürotauglich angezogen. Männer haben es schwerer. Der Modeprofessor Christian Bruns gibt Tipps.
Heiß draußen? Viele Männer beneiden an heißen Sommertagen ihre Kolleginnen. Die schlüpfen in ein luftiges Sommerkleid und sind damit bürotauglich angezogen. Männer haben es da schwerer. Christian Bruns ist Professor für Modedesign an der Universität Trier. Mit ihm haben wir darüber gesprochen, wie Mann an heißen Tagen cool bleibt – und ob Kurzarmhemden und Bermudas wirklich modische No-Gos sind.