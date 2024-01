Vergrößerte Prostata: König Charles in Klinik – Wie man eine Prostatavergrößerung erkennt

König Charles in Klinik – Wie man eine Prostatavergrößerung erkennt

1 Sind beide im Krankenhaus: König Charles III. und seine Schwiegertochter Prinzessin Kate. Foto: dpa/Stefan Rousseau

Charles III. (75) ergeht es wie etwa jedem zweiten Mann über 50: Im Alter vergrößert sich die Prostata. Deswegen muss sich der britische König nun behandeln lassen. Doch woran erkennt man die Symptome? Was sind die Ursachen? Und wie gefährlich ist das Leiden?









Über den Gesundheitszustand der britischen Royals verliert der Buckingham-Palast in aller Regeln nicht viele Worte. Jüngstes Beispiel: Prinzessin Kate (42), die derzeit nach einer Bauchoperation in einer Klinik liegt. Dazu hieß es nur, der Eingriff sei geplant gewesen und gut verlaufen. Was die Ehefrau von Kronprinz William (41) genau hat, bleibt unbekannt. Umso erstaunlicher, dass Charles III. nun mit der Tradition bricht.