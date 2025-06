Ein Liederbuch ist der Beweis: Der Männergesangverein Cäcilia Vollmaringen besteht 150 Jahre und das Jubiläum feiern die Ehrenamtlichen dieses Jahr mit mehreren Veranstaltungen. Los geht’s am 5. Juli mit dem Scheunenkonzert.

Bereits im Jubiläumsbuch 700 Jahre Vollmaringen ist die Geschichte des Männergesangvereins Cäcilia Vollmaringen aufgeführt: „Das Jahr 1875 jedoch ist, das beweist ein vorhandenes Liederbuch, das Gründungsjahr eines Liederkranzes Vollmaringen.“ In der Chronik des Männergesangvereins heißt es: „Der Männergesangverein wurde 1875 ursprünglich als gemischter Chor gegründet, entwickelte sich jedoch schon bald zu einem reinen Männerchor – eine Tradition, die bis heute besteht.“

Weiter steht im 700-Jahr-Buch von Vollmaringen: „1903 wurde der heutige Männergesangverein und Kirchenchor mit dem Namen Cäcilia (Patronin der Kirchenmusik) ins Leben gerufen. Bei der Gründung wurde beschlossen, dass jeder Sänger, der dem Verein beitritt, auch Mitglied des Kirchenchores sein müsse. 1910 erhielt der Gesangverein Cäcilia seine Standarte. Bis 1924 war auch der jeweilige Ortsgeistliche der Vorsitzende der Cäcilia. Chorleiter waren bis 1963 die Lehrer der Vollmaringer Volksschule.“ Das hat sich über die Jahre verändert, denn seit einiger Zeit dirigiert Martina Dentler-Bachteler den reinen Männergesangverein.

Vorsitzender ist weiterhin ein Mann: seit vielen Jahren Hans Stollsteimer, der im Jubiläumsjahr seine Stollsteimer’sche Scheune (Lindenhof 1, Nagold) zur Verfügung stellt. Dort findet am 5. Juli das große Scheunenkonzert in der außergewöhnlichen Kulisse statt. Einlass ist ab 19 Uhr für Bewirtung und Sitzgelegenheiten ist gesorgt, Parkplätze sind ausreichend vorhanden. Ab 20 Uhr nehmen die Sänger unter der Leitung von Dirigentin Martina Dentler-Bachteler das Publikum mit auf eine Zeitreise. Die Geschichte des Männergesangvereins wird lebendig – und so auch die Tradition. In drei abwechslungsreichen Konzertblöcken zeigen die Sänger die Vielfalt ihres Repertoires.

Weitere Höhepunkte sind geplant

Die eindrucksvolle Scheune bietet nicht nur ein stimmungsvolles Ambiente, sondern auch eine besondere akustische Herausforderung – ideal, um die musikalische Vielfalt des Chores erlebbar zu machen. Auf dem Programm stehen schwungvolle Popsongs wie „The Wellerman“, „Fürstenfeld“ oder „A Mann für Amore“, die sowohl a cappella als auch begleitet von Klavier (Annika Rau, Oliver Schneider), Band (Moritz Rechenberg, Samuel Walz) und Querflöte (Sophie Bachteler) präsentiert werden.

Karten für das Scheunenkonzert gibt es ab dem 2. Juni 2025 im Vorverkauf für 10 Euro in der Bäckerei Broß in Vollmaringen sowie für 12 Euro an der Abendkasse. Neben dem Scheunenkonzert im Juli sind im Jubiläumsjahr weitere Höhepunkte geplant, darunter das Herbstfest am 19. Oktober in der Vollmaringer Halle, ein stimmungsvolles Weihnachtskonzert am 14. Dezember sowie ein festlicher Jubiläumsabend. 150 Jahre Männergesangverein Cäcilia – das ist nicht nur ein Anlass zum Feiern, sondern auch ein eindrucksvolles Zeugnis dafür, wie Musik Menschen verbindet und Generationen überdauert.