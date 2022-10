1 21 Herren singen derzeit im Männergesangverein Pfeffingen. Foto: Schweizer

Albstadt-Pfeffingen - Jedes Jahr lässt sich der Männergesangverein Pfeffingen etwas Neues einfallen: So waren der "Hüttenzauber" 2018 und der "Italienische Abend" als Erinnerung an die Apulien-Reise ein Jahr später hervorragend besucht.

Weniger gut besucht hingegen war das Herbstfest in der Halle. Die Enttäuschung über den mehr als schlechten Besuch und die fehlende Unterstützung war dem Vorsitzenden Hans-Georg Keppler am Samstagabend deutlich anzusehen. "Wir haben eine so schöne Halle, darin wollten wir für die Gemeinde ein wunderschönes Herbstfest machen und an unserer Tradition festhalten", meinte Keppler.

Das Herbstfest stand unter dem Motto "Tanz, Gesang, Genuss". Dafür wurde in der Halle sogar eine Weinlaube aufgebaut."Wir wollten mit unseren Liedern aus unserem Repertoire auch das jüngere Publikum ansprechen, um vielleicht dem einen oder andern Mann das Singen schmackhaft zu machen", meinte Hans-Georg Keppler. Denn der Verein wäre um jeden weiteren Sänger froh, um Lücken zu schließen. Derzeit singen 21 Herren im Chor.

Corona machte alles schwieriger

"Wochenend‘ und Sonnenschein" war der passende musikalische Auftakt, um den Alltag hinter sich zu lassen. "Funiculi Funicula", "Viva la compagneia" waren ebenso Hochlieder auf den Wein wie "Ticino e Vino" mit dem engagierten Dirigent Oliver Simmendinger. Zusammen mit der Band "Treeman Brothers", die nach dem Auftritt zum Tanz einlud, sang der Männerchor "Weit, weit weg" und "Über sieben Brücken musst du gehn".

Für das Jahr 2020 war als Vorbereitung auf ein Herbstkonzert ein Projektchor geplant. Das erste Treffen dazu fand im Februar statt, Einladungen wurden bereits verteilt. Dann kam Corona und ein vorübergehender Stillstand des Vereinslebens. Der stellvertretende Vorsitzende erzählt, dass dann in der Nikolauskirche mit entsprechendem Abstand Singstunden mit Dirigent Oliver Simmendinger abgehalten wurden.

Jugendarbeit ist erfolgreich

Simmendinger ist es auch, der den Pfeffinger Schülerchor leitet. Die Kooperation trägt Früchte: 38 Kinder singen dort derzeit. "Das sind rund zwei Drittel der Pfeffinger Schüler, das ist doch toll, dadurch wird das Schul- und Vereinsleben bereichert", meinte Oliver Simmendinger zufrieden.

Die Turn- und Festhalle ist seit der Sanierung ein wahres Schmuckstück. Die geplante Einweihung mit allen Vereinen ist bedauerlicherweise der Coronapandemie zum Opfer gefallen. Immerhin wurde diese dann im September im kleinen Rahmen und mit Hygieneauflagen eingeweiht worden.