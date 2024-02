Im voll besetzten Sportheim begrüßte Vorsitzender Thomas Gehrlein die mehr als 50 Sänger und erinnerte mit Schriftführerin Bärbel Heups an das vergangene Jahr.

Der traditionelle Tanz in den Mai und auch der Bayrische Tag lockten demnach viele Besucher ins Vereinsheim Haselstaude.

Aber auch sängerisch wusste der Chor zu überzeugen. Bei der Einweihung des Bürgerhauses stimmten die Sänger das Badner Lied an und beim Konzert in Weisweil ließen die Besucher sie nicht ohne Zugabe von der Bühne, heißt es in einer Mitteilung.

Mit vielen Vereinen zusammengearbeitet

Beim gemeinsamen Konzert mit dem Musikverein Schmieheim sang der Chor vom Meer und von Freiheit und setzten mit dem Stück „Hymn to Freedom“ einen gemeinsamen Schlusspunkt.

Nach ihrem Einsatz beim Weinfest starteten die Sänger mit ihren Familien zu einem Ausflug in die Landeshauptstadt. Dabei gab es die Gelegenheit, Stuttgart 21 unter Tage zu besichtigen.

Mit einem besinnlichen Weihnachtskonzert mit dem Polizeichor Lahr und dem Chor Lauschangriff aus Dörlinbach schloss der Chor das vergangene Jahr sängerisch ab.

Der Verein steht eng zusammen

Die Schriftführerin erinnerte aber auch an traurige Momente. So musste die Sängerfamilie im vergangen Jahr von fünf passiven Mitgliedern Abschied nehmen. Mit Jochen Eichhorn trugen die Sänger im Mai einen aktiven Sänger zu Grabe.

Rechner Franz-Josef Kindle berichtete, dass der Verein finanziell solide aufgestellt ist, was die Kassenprüfer bestätigen konnten. Nach der Entlastung des Gesamtvorstandes übernahm Bürgermeister Matthias Gutbrod die Funktion des Wahlleiters. „Man merkt, wie eng sie als Verein zusammenstehen“, freute er sich. „Sie sind ein Verein, mit dem man diskutieren kann, der aber immer Lösungen sucht – und findet“.

Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig in ihrem Amt bestätigt, mit Christian Kopp wurde ein weiterer Beisitzer in den Vorstandskreis gewählt.

Stephan Rauber musste sein Dirigat aufgeben

In seinem Ausblick bedauerte Vorsitzender Gehrlein, dass Stephan Rauber, der 20 Jahre lang den Takt angab, gesundheitsbedingt sein Dirigat aufgeben muss.

„Da ist für den Verein ein großer Verlust, aber wir schauen zuversichtlich nach vorne. Wir haben unsere Fühler ausgestreckt und einen Nachfolger im Blick. Ich freue mich jedenfalls auf das Neue und bedanke mich auch ganz besonders bei Olga Schlesinger, die unseren Chor als Interimsdirigentin großartig begleitet hat.“

Für ihre langjährige Treue wurden Helmut Himmelsbach (acht Jahre aktiver Sänger, seit 40 Jahren passiv) sowie Doris Heini und Alfred Himmelspach (beide seit 41 Jahren passiv) zu passiven Ehrenmitglieder ernannt.