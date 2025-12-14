Männergesangverein: Einzigartiges Klangerlebnis beim Adventskonzert in Heiligenzimmern

Die Stimmen des Männergesangvereins, abwechselnd mit dem Projektchor, das professionelle Streichquartett und die Klaviermusik des Dirigenten, die den Gesang untermalten und die international renommierte Solistin und Musicalsängerin Aswintha Vermeulen bescherte ihnen einen Abend voller Harmonie und Wärme. „Musik öffnet Herzen“ warb der Chor in seinem Programmheft. Und Vereinschef Lothar Wörz drückte in seiner Begrüßung die Hoffnung aus, dass das Konzert Freude und eine besinnliche Auszeit schenken solle. Und er sollte Recht behalten.

Mit einem mächtigen Gongschlag als kraftvoller Auftakt setzte der Projektchor gleich beeindruckende Akzente mit dem Werk „All shall be Amen and Alleluja“. Vor einem halben Jahr wieder zum Leben erweckt, waren mehr als 20 Sängerinnen und Sänger zum Chor gestoßen, um das Konzert zu bereichern. Sein Repertoire verband unbekannte festliche weihnachtliche Chorwerke mit traditionellen Weihnachtsliedern. Ein erster Gänsehautmoment erfüllte das Kirchenschiff bei der neuen Interpretation von „Stille Nacht“. Auch moderne Chorstücke wie „A call to Christmas“ voller rhythmischer Energie sorgten für ergreifende Momente im dämmrig gehaltenen Licht der Kirche.

Der MGV stieß besinnliche Töne an beim Konzert in der St.-Patricius-Kirche. Foto: Stehle

Ein Höhepunkt des Abends war der berührende Vortrag der niederländischen Solistin Aswintha Vermeulen. Normalerweise auf internationalen Show-Bühnen zu Hause, erfüllte sie den Kirchenraum mit ihrer berührenden Stimme und verzauberte die Zuhörerinnen und Zuhörer mit gefühlvollen Balladen wie „All by myself“ oder mit der zarten Melodie von „Advent of my heart“ oder dem Weihnachtsklassiker„White Christmas“. Mit tosendem Applaus dankten ihr die Gäste.

Weihnachtliche Stimmung

Wieder eine neue Szenerie: der Männergesangverein trat alleine auf und zeigte seine Gesangskunst mit harmonischer Klangfülle. Wärme und Freude der Vorweihnachtszeit vermittelte das festliche Chorlied „Weihnachtsglocken“ oder der französische Klassiker „Weihnachts-Gesang“. Mit einem weiteren Auftritt des Projektchors endete das berührende Konzert. Mit „standing ovations“ krönte das Publikum die lange und gelungene Probenarbeit. Was der Dorfverein mit seinem Dirigenten Anatolij Aniskewitz auf die Beine gestellt hatte, öffnete die Herzen der Gäste und sucht seines gleichen in der weiteren Umgebung.