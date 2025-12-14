Männergesangverein: Einzigartiges Klangerlebnis beim Adventskonzert in Heiligenzimmern

Ein einzigartiges Klangerlebnis begeisterte die vielen Gäste beim Adventskonzert des Männergesgangvereins am Samstagabend in der St.-Patricius-Kirche.
Die Stimmen des Männergesangvereins, abwechselnd mit dem Projektchor, das professionelle Streichquartett und die Klaviermusik des Dirigenten, die den Gesang untermalten und die international renommierte Solistin und Musicalsängerin Aswintha Vermeulen bescherte ihnen einen Abend voller Harmonie und Wärme. „Musik öffnet Herzen“ warb der Chor in seinem Programmheft. Und Vereinschef Lothar Wörz drückte in seiner Begrüßung die Hoffnung aus, dass das Konzert Freude und eine besinnliche Auszeit schenken solle. Und er sollte Recht behalten.