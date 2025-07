Der Betraer Männergesangsverein wurde 1893 gegründet und hatte in den vergangenen 50 Jahren nur zwei Dirigenten, was für ein harmonisches Vereinsgefüge und Kontinuität bis zum Abwinken sorgt. Und das hörte man.

Aufgrund des mehr als schönen Wetters konnten sich die Besucher bei diesem Auftritt sogar die besten Plätze aussuchen. Trotzdem freute sich der Vorsitzende des Vereins, Johnny Dorner, der auch durch das Programm führte, dass sich doch einige Zuhörer eingefunden hatten, die sich vom anspruchsvollen Potpourri, dass der musikalische Leiter Valerij Deobald für diesen Nachmittag zusammengestellt hatte, begeistern ließen. „Schön, dass Sie zu uns gekommen sind, anstatt ins Freibad zu gehen“, gab er ein sprachliches Bonmot zum Besten, denn die Besucher, die sich nicht von der Vielzahl an Festen, die an diesem Sonntag überall mit Besonderheiten lockten, saßen ja im „Alten Freibad.“

Neben einigen Trinkliedern, die gut zum Wetter passten, gab es aber auch eine kleine Zusammenstellung von Songs über die Liebe, den damit verbundenen Herzschmerz, der Natur, dem Leben und dem Abschiednehmen. Johnny Dorner ist der festen Überzeugung, dass Singen Kriege vermeidet, denn „während man singt, kann man nicht aufeinander schießen“ und dass das Singen im Chor einfach guttut. „Wer das erfahren möchte, der ist bei uns immer gerne Willkommen“, sein Angebot an zukünftige Sänger.

Mit der mehrstimmig vorgetragenen Feststellung: „Wir feiern gerne Feste – mit viel Musik und Wein“ die im Walzertakt zum Schunkeln einlud, eröffneten die 16 Sänger der Delegation des Vereins ihren Auftritt.

Mit der deutschen Fassung von Bette Midlers Welthit „The Rose“ ging es dann weiter. Dieser Song ist eines der schönsten Liebeslieder, die je geschrieben wurde, rutschte aber in der jüngsten Vergangenheit durch Textänderungen in Richtung Trauermusik ab. Ein Umstand, den dieses Lied nicht verdient hat, erzählt es doch davon, dass die Liebe, wie eine Rose, so ziemlich alles aushält und immer wieder erblüht. Für den Vereinsvorsitzenden ist es deshalb auch das Lied, das in drei Strophen das ganze Leben widerspiegelt, wie er in der Pause sagte.

Mit Liedern wie „Bella Ciao“ einem alten italienischen Partisanenlied, das über die Jahre zu einer Hymne der Hoffnung wurde oder „Ciao Amore“ aber auch anspruchsvollen georgischen Volksliedern und den bereits erwähnten Trinkliedern sorgten die Sänger um Valerij Deobald, der seine Mannen am Keyboard begleitete, für allerbeste Stimmung bei diesem Musikcocktail.

Bei dem stillen, berührenden, Trost und Hoffnung spendenden gesungenen Gebet „Signore delle Cime“ kamen die Tenöre des Chors voll auf ihre Kosten und mit dem stimmungsvoll-rhythmischen „Deutschmeister-Marsch“ animierten die Sänger aus Betra ihr Publikum nochmals zum Mitklatschen und Mitsingen.

Musikcocktail gehört zum sonntäglichen Vergnügen

Dieser Auftritt hat wieder einmal gezeigt, wie wichtig den Horbern ihr Musikcocktail ist. Im Sommer gehört er zum sonntäglichen Nachmittagsvergnügen dazu wie ein gutes Mittagessen oder ein Eis.