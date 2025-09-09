Männerdomäne in St. Georgen: Drei Frauen – und wieso sie der Feuerwehr angehören

Frauen in der Feuerwehr – für Chandra Winterhalter, Lina Schnettler und Vera Bürkle aus St. Georgen ist das selbstverständlich. Doch ihr Geschlecht ist deutlich in der Minderheit.

Weniger als zehn Prozent der Einsatzkräfte in der St. Georgener Feuerwehr sind Frauen – durchaus steigerungswürdig, fand Kommandant Christoph Kleiner bei seinem jüngsten Bericht im Gemeinderat. Dabei gibt es keinen Grund, wieso Frauen nicht in die Feuerwehr kommen sollten – das finden Chandra Winterhalter, Lina Schnettler und Vera Bürkle. Die drei fühlen sich wohl in der St. Georgener Wehr.

Zur Feuerwehr sind sie auf ganz unterschiedlichen Wegen gekommen, wie im Gespräch deutlich wird. „Ich war familiär vorbelastet“, sagt Bürkle – Onkel und Bruder waren ebenfalls in der Feuerwehr. „Da war klar, dass ich auch in die Jugendfeuerwehr eintrete“, berichtet sie heute. Mit zehn Jahren war das – mittlerweile hat Bürkle schon einige Erfahrung in der aktiven Truppe.

Kurz sei auch sie in der Jugendfeuerwehr gewesen, sagt Schnettler. „Aber wir waren nur zwei Mädchen“, erinnert sie – der Funke sprang nicht so richtig über. Erst als sie einmal beim Floriansfest ausgeholfen habe, sei sie wieder zur Feuerwehr gekommen. „Danach bin ich hier rein – und einfach nie wieder raus“, erinnert sie sich. Die ehrenamtliche Arbeit und die Kameradschaft gefielen ihr.

„Und auch, dass man Menschen helfen kann“, sei ein absolutes Argument für das Engagement bei der Feuerwehr, findet Winterhalter. Sie kam „als komplette Quereinsteigerin“ zur Feuerwehr, wie sie sagt. „Ich war nicht in der Jugendfeuerwehr“ – stattdessen sei sie zum Reinschnuppern zur aktiven Wehr gekommen. „Und das hat mir gefallen.“ Schneller als sie es sich versehen konnte, „stand mein Name auf den Klamotten“, blickt Winterhalter zurück.

Gute Gemeinschaft und Kameradschaft

So unterschiedlich die Wege der drei Frauen zur Wehr waren – eines haben sie gemeinsam: Sie schätzen die Gemeinschaft und Kameradschaft in den Reihen der Feuerwehr. Ob Frau oder Mann spiele da keine Rolle – „wir gehen alle gleich miteinander um“, betont Winterhalter.

Und auch im Einsatz mache das Geschlecht keinen Unterschied. Jeder helfe da, wo er gerade gebracht werde. Auch wenn die Männer manchmal im Vorteil seien – „wenn es ums Schwerschleppen geht“, meint Bürkle –, hätten Frauen in anderen Bereichen die Nase vorn. „Wir sind einfühlsamer.“

Eines braucht jede(r): Teamfähigkeit

Was es für das Engagement in der Feuerwehr außerdem braucht? Das sei unabhängig vom Geschlecht, sagen die drei Feuerwehrfrauen. Mut, Ehrgeiz, Interesse an der Arbeit der Feuerwehr und der Wille, sich für andere einzusetzen und ihnen zu helfen, gehören dazu. „Und man muss teamfähig sein“, betont Winterhalter. „Bei der Feuerwehr gibt es keine Einzelgänger. Es ist genauso wie im Einsatz – da ist man auch nie alleine unterwegs.“

Die Kameradschaft innerhalb der Wehr sei hervorragend. Umso schwieriger könne es am Anfang sein, „sich reinzutrauen“, sagt Schnettler – vor allem als Frau in einer solchen Männerdomäne. Denn die Feuerwehrmänner sind in St. Georgen – und längst nicht nur dort – deutlich in der Überzahl. Aber Bedenken müsse keiner und keine haben, sind sich die drei Feuerwehrfrauen einig.

Neuzugänge sind stets willkommen

Ihr Tipp? Einfach ausprobieren. Wer Interesse habe, könne montags bei den Dienstabenden oder Proben vorbeischauen. Diese beginnen jeweils um 19 Uhr am Feuerwehrgerätehaus in St. Georgen statt.

„Man merkt schnell, ob es etwas für einen ist“, sagt Bürkle. Wobei es auch nicht schlimm sei, wenn sich herausstelle, dass einem die Arbeit bei der Feuerwehr nicht gefalle, betont Winterhalter. „Aber wahrscheinlich ist für viele Menschen etwas, die es sich zuerst nicht so vorstellen können“, ist ihre Erfahrung.