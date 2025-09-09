Männerdomäne in St. Georgen: Drei Frauen – und wieso sie der Feuerwehr angehören

Frauen in der Feuerwehr – für Chandra Winterhalter, Lina Schnettler und Vera Bürkle aus St. Georgen ist das selbstverständlich. Doch ihr Geschlecht ist deutlich in der Minderheit.
Weniger als zehn Prozent der Einsatzkräfte in der St. Georgener Feuerwehr sind Frauen – durchaus steigerungswürdig, fand Kommandant Christoph Kleiner bei seinem jüngsten Bericht im Gemeinderat. Dabei gibt es keinen Grund, wieso Frauen nicht in die Feuerwehr kommen sollten – das finden Chandra Winterhalter, Lina Schnettler und Vera Bürkle. Die drei fühlen sich wohl in der St. Georgener Wehr.