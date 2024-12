Zwei mit Sturmhauben vermummte Personen sollen sich an einem Auto zu schaffen gemacht haben – diese Meldung eines Einwohners macht gerade in Aichhalden-Rötenberg die Runde. Auch die Polizei ist informiert.

Ein Einwohner warnt vor zwei mit Sturmhauben vermummten Personen, die mit Taschenlampen nach unverschlossenen Türen und Wertgegenständen an einem Auto Ausschau gehalten haben sollen. Spuren eines Einbruchsversuchs soll es jedoch nicht gegeben haben.

Auch die Polizei ist informiert: „Wir können bestätigen, dass es am frühen Mittwochmorgen zu einer Meldung wegen einer verdächtigen Wahrnehmung in der Straße ‚Götzenäcker‘ gekommen ist. Ein Anwohner hatte uns gegen 3 Uhr gemeldet, dass zwei maskierte Männer um sein Anwesen herumgeschlichen seien“, teilt Sprecherin Nicole Minge auf Anfrage mit. Bei einer Überprüfung durch die Kollegen hätten die Personen jedoch nicht mehr im Bereich Rötenberg angetroffen werden können.

Brisant: Zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag gab es in Rötenberg einen weiteren Vorfall – in einer Garage in der Straße Untere Sonnenäcker wurde ein Pedelec gestohlen. Der Täter hatte sich laut Polizei über einen Seiteneingang unerlaubt Zutritt verschafft. Der finanzielle Schaden beläuft sich auf rund 3600 Euro.

Zusammenhang mit Pedelec-Diebstahl möglich

Hängen die Vorfälle miteinander zusammen? Die Polizei kann das nicht ausschließen. „Die Ermittlungen hierzu dauern an“, so Minge. Auf die Frage, ob die Polizei aufgrund der Ereignisse Bedarf sehe, in Rötenberg vermehrt Streife zu fahren, antworte die Sprecherin: Die Beamten „sind sensibilisiert und werden auch Rötenberg weiterhin bestreifen“.