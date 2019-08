Männer erschlagen Auerhahn Getötetes Tier wird nun untersucht

Umwelt- und Naturschützer am Feldberg riefen dazu auf, Wanderwege nicht zu verlassen. Wildtiere benötigten Rückzugsflächen, erklärte das Naturschutzzentrum Südschwarzwald. Das Gebiet am Feldberg gelte als wichtige Heimat für Auerhühner und stehe unter Naturschutz. Menschen sollten dies respektieren. Dass ein Auerhahn, vor allem in der Balz, sein Revier mit Flügelschlagen verteidige, komme vor. Eine echte Gefahr für Menschen gehe von dem Tier aber nicht aus. Im Zweifel ziehe sich das scheue Tier zurück.

Vorfall am Rande des jährlichen Laurentiusfestes

Der Vorfall hatte sich am Rande des jährlichen Laurentiusfestes am Feldberg ereignet. Das Volksfest zur Mitte der Weidesaison hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Besuchermagneten entwickelt. Mehrere Tausend Besucher ziehen dabei den Angaben zufolge jedes Jahr am Feldberg von Hütte zu Hütte, unter anderem mit Dirndl und Lederhose.

Der Feldberg ist mit 1493 Metern der höchste Berg Baden-Württembergs und die höchste Erhebung der deutschen Mittelgebirge.