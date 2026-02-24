Mängel kommen ans Tageslicht: Die Mahlberger Stadthalle muss saniert werden – sonst droht die Schließung

Die Mahlberger Stadthalle ist in einem schlechterem Zustand als gedacht. Das zeigt ein Gutachten. Nun soll sie erneuert werden, ehe sie nicht mehr genutzt werden darf.
Was am Montag unscheinbar als „Vergabe Planungsauftrag“ auf der Tagesordnung des Gemeinderats Mahlberg stand, könnte sich als Büchse der Pandora erweisen. Das Ettenheimer Büro Vertec soll sich den Zustand der Stadthalle Mahlberg „gesamtheitlich“ anschauen, wie Bauamtsleiterin Justine Jörger die Beschlussvorlage erläuterte. Bei einer Begehung Anfang Februar hatte sich gezeigt, dass nicht nur die Regelungstechnik und die Heizungsanlage, die Stadthalle und Grundschule versorgt, erneuert werden müssen. Die Auftragsvergabe dafür soll Ende März erfolgen.