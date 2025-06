Mängel entdeckt: Neun neue Ortbetonfelder für den St. Georgener Marktplatz

1 Einige Ortbetonfelder auf dem Marktplatz sind zeitweise gesperrt – hier wird nachgebessert. Foto: Helen Moser Auf dem St. Georgener Marktplatz muss noch nachgebessert werden. Eine Baustelle: Einige Ortbetonfelder – mehr als zunächst angenommen – müssen komplett neu betoniert werden.







Dass es auf und unter dem St. Georgener Marktplatz noch das eine oder andere auszubessern gibt, machte die Stadtverwaltung bereits vor der offiziellen Einweihung des Areals publik. In jüngster Gemeinderatssitzung gaben Bürgermeister Michael Rieger und Alexander Tröndle, Leiter des städtischen Bauamts, nun noch einmal Einblick in die Nachbesserungsarbeiten in Sachen Ortbetonplatten, die einen Großteil des Marktplatzes bedecken.