Mängel an Drehleiter

2 Die alte Drehleiter der Feuerwehr bei einer Übung im Burghof. Foto: Wahl

Eine Prüfung zeigt: Die Drehleiter für die Brandbekämpfung auf der Burg Hohenzollern ist nicht einsatzbereit. Was passiert, wenn die Burg in Flammen steht?















Link kopiert

Bisingen - Anfangs liest es sich harmlos, was in den Unterlagen zur kommenden Gemeinderatssitzung am 13. September angekündigt wird. Vom Sachstandsbericht Drehleiter ist die Rede.