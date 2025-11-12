„Mälzers Meisterklasse“: Balinger Koch begeistert – doch am Ende reicht es nicht

In der zweiten Folge von „Mälzers Meisterklasse“ musste der Balinger Kai Birmanns trotz kreativer Kochideen und starker Leistung die Show überraschend verlassen.
Die zweite Folge von „Mälzers Meisterklasse“ war spannend bis zum Schluss. Der gebürtige Balinger Kai Birmanns gehört zu den zehn verbliebenen talentierten Köchinnen und Köchen, die in der neuen Show auf VOX von Starkoch Tim Mälzer antreten. In sechs Episoden sucht Mälzer nach demjenigen, der mit seiner Persönlichkeit, seinem Können und vor allem mit einer unverwechselbaren kulinarischen Handschrift aus der Masse heraus sticht.