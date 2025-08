Der FC Neuweiler will einen Rasenmähroboter anschaffen. Das soll durch die Förderung für Vereine von der Gemeinde bezuschusst werden.

Der FC Neuweiler will einen Rasenmähroboter anschaffen. Und weil es in der Gemeinde eine Vereinsförderung gibt, stellte der Verein einen Förderantrag, damit die Kommune einen gewissen Anteil zuschießt.

Der bislang genutzte Rasenmäher sei 25 Jahre alt, schrieb Björn Gmeiner, der Vorsitzende des FC Neuweiler, an die Gemeinde. Aufgrund seines Alters und der fortgeschrittenen Abnutzung sei eine Reparatur wirtschaftlich nicht sinnvoll und technisch kaum noch möglich. Deshalb wandte er sich mit der Bitte um einen Zuschuss für einen Rasenmähroboter an die Gemeinde.

Gesamtkosten belaufen sich auf rund 27 750 Euro

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund 27 750 Euro. Laut Punkt fünf der „Richtlinien über Zuwendungen an Vereine“ können größere Sondervorhaben ab einer Höhe von 5000 Euro mit „in der Regel 15 Prozent der förderfähigen Kosten und einer Höhe von bis zu 30 000 Euro gefördert werden“.

Ehrenamt anders einsetzen

„Ich halte es bei Privatpersonen für keine gute, bei Sportvereinen für eine hervorragende Idee“, einen Mähroboter anzuschaffen, sagte Neuweilers Bürgermeister Martin Buchwald in der jüngsten Gemeinderatssitzung. So könnten die Aufwendungen des Ehrenamts anders genutzt werden.

Gerät mit Diebstahlsicherung

Reinhard Kussack (FWU) wollte wissen, ob denn der Roboter versichert sei im Falle eines Diebstahls. Buchwald fügte hinzu: „Plus GPS-Sender, damit er wiedergefunden werden kann.“ Mitglieder des Vereins ergänzten aus dem Besucherraum, dass der Roboter eine Diebstahlsicherung habe: „Wenn er weggetragen wird, geht die Alarmanlage los“ und das Gerät werde kaltgestellt, könne also nicht mehr benutzt werden.

Jonathan Stockinger (FWU) fragte, warum die Mittel erst für den Haushalt 2026 eingeplant seien. So würden es die Richtlinien vorsehen, erwiderte der Bürgermeister. Anträge müssten bis Oktober für das kommende Jahr gestellt werden, deshalb könnten die Mittel erst im nächsten Jahr eingeplant werden. Stockinger fragte nach: „Das bedeutet, der Verein muss vorschießen und kriegt das Geld später?“ Buchwald bejahte.

Das Gremium beschloss einstimmig den Zuschuss in Höhe von 4162,93 Euro. Abzüglich einer weiteren erwarteten Förderung vom Württembergischen Landessportbund in Höhe von 7500 Euro muss der FC Neuweiler also rund 16 000 Euro aus Eigenmitteln investieren.