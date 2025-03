WB-JUGEND BUNDESLIGA

TV Nellingen – HSG Hossingen-Meßstetten 23:28 (9:18). In einer von beiden Teams mit viel Tempo geführten Partie wurde der Grundstein für den Sieg mit einer äußerst starken ersten Halbzeit gelegt.

Lesen Sie auch

Die Unsicherheit war groß gewesen vor dem Spiel: Wie würde man sich beim starken TV Nellingen präsentieren, denn die Mädels von den Fildern hatten in den letzten Wochen mit überragendem Tempohandball überzeugt. Sie taten dies auch in der ersten Phase des Spitzenspiels der, 2:1 führten die Gastgeber nach drei Spielminuten. Was nun folgte, legte den Grundstein für den Sieg der HSG Hossingen/Meßstetten. Die HSG spielte eine bewegliche, kompromisslose Abwehr, konnte Bälle erkämpfen. Nellingen mühte sich, kam aber nur selten durch – und wenn dann doch freie Würfe auf das Tor erfolgten, stand dahinter eine stark haltende Jule Weber, sei es von Außen, vom Kreis oder beim Siebenmeter. Resultat war ein 1:12-Lauf für die HSG und eine 13:3-Führung – ein ganz dickes Ausrufezeichen nach 19 Spielminuten. Nellingen steckte nicht auf: Der TV wusste mit einem guten 2:2-Spiel mit den starken Kreisläuferinnen aufzuwarten, konnte außerdem mit viel Zug zum Tor Treffer erzielen, der Abstand wurde so zur Halbzeit gehalten (9:18).

Andreas Wendel zufrieden

Nach dem Seitenwechsel konnten sich nach und nach aber die Gastgeberinnen noch etwas heranarbeiten, sie gaben nie auf und hielten konsequent das Tempo hoch. Hossingen/Meßstetten blieb vor 80 mitgereisten Fans aber immer in Führung, als die Spannung etwas nachließ, konnte sich Nellingen noch bis auf fünf Tore heranarbeiten. Das 22:27 am Ende besiegelte den verdienten Sieg für die HSG Hossingen/Meßstetten. Trainer Andreas Wendel war zufrieden: „Wir hätten nicht gedacht, dass wir die erste Halbzeit so dominieren. Was wir da im Gesamtverbund in der Defensive gespielt haben, war schon erste Sahne. Schade ist, dass wir Nellingen am Ende noch etwas herankommen lassen. Da zeigt sich aber auch einfach die Klasse der Liga, gegen so starke Gegner kannst du Dich keine Minute ausruhen“.

An der Tabellenspitze

Sehen lassen kann sich jetzt jedenfalls der Tabellenstand: Hossingen/Meßstetten führt die Südstaffel der Pokalrunde nun an, 14:4 Punkte stehen zu Buche und auch für den direkten Vergleich gegen Nellingen (der am Ende ausschlaggebend sein kann) war der Sieg am vergangenen Samstag ein sehr gutes Ergebnis. HSG: Jule Weber/Lina Schefold (Tor), Liv Bacher, Selin Cep (2), Kleo Kischko, Alisa Elezi, Aiyana Kosch, Greta Müllerschön, Samira Weiss (4), Nele Mebold (2), Toni Seidel (7/1), Sophy Lide (3), Lenja Idel, Stella Wendel (9/5), Rosalie Reitspieß (1).