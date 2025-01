1 Auch in diesem Jahr gibt es für die Mädchen wieder Beauty-Tipps. Foto: Günther Wallburg

Beim Mädchentag in der Ludwig-Uhland-Schule in Schömberg gibt es ein breites Angebot. Dabei dürfen die Mädchen ihr eigenes Programm zusammenstellen.









Am Samstag, 25. Januar 2025 ist es so weit. An diesem Tag findet in den Räumen der Ludwig-Uhland-Schule in Schömberg bereits zum 20. Mal der vom JuKi Schömberg organisierte Mädchentag statt.