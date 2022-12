1 Auf Schulhöfen, in Fluren, Klassenzimmern: Angriffe auf Schüler kamen in den vergangenen Jahren mehrfach vor. Foto: mangpor2004/ Shutterstock

Zwei Mädchen wurden am Montag auf dem Schulweg bei Ulm attackiert, eines starb. Fälle von Gewalt gegen Schüler gibt es immer wieder - eine Auswahl.















Link kopiert

Ob Schläge oder Messerstiche: Mehrere Angriffe auf Schüler endeten in den vergangenen Jahren tragisch, auch jener am Montag in Illerkirchberg. Für die häufig jugendlichen Täter bedeutet das am Ende nicht selten Gefängnis.

Ermittlungen in Horb laufen

Wegen eines Konflikts zwischen einer Gruppe von Schülern dreier Schulen in Horb und dem späteren Opfer ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. “Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen“, berichtete ein Sprecher des Polizeipräsidiums Pforzheim unserer Redaktion am Montag.

Mann bedroht Schüler mit Messer

Bei einer Attacke in Ansbach im September 2022 hat offenbar ein Passant einem Schüler das Leben gerettet. Ein bewaffneter Mann hatte den 17-Jährigen mit einem Messer angegriffen, ein 20-Jähriger warf sich der Polizei zufolge auf den Angreifer. Polizisten stellten den Mann später. Als der 30-Jährige auch sie angriff, schossen sie – der mutmaßliche Täter starb.

14-Jährige greift Mitschüler an

Mit einem Messer attackierte eine 14-Jährige in einer Schule in Salzwedel im November 2020 einen gleichaltrigen Mitschüler. Sie verletzte ihn laut Polizei am Rücken. Lebensgefahr habe nicht bestanden, der verletzte Schüler kam zur Behandlung ins Krankenhaus.

Zwei Angriffe – ein Junge stirbt

Im November 2020 hat ein 13-Jähriger einen Mitschüler in einer Realschule in Östringen (Kreis Karlsruhe) mit einem Messer angegriffen. Laut Polizei stach der Junge dem Opfer mehrfach in den Oberkörper. Wenige Monate später attackierte derselbe Angreifer in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) ein weiteres Kind in einem Waldstück mit einem Messer. Es starb. Der mittlerweile 14-Jährige wurde zu neun Jahren Haft wegen heimtückischen Mordes verurteilt.

Angriff auf Klassenfahrt

Während einer Klassenfahrt in England ist ein 17 Jahre alter Schüler aus Mönchengladbach nach Polizeiangaben im Juni 2019 angegriffen worden. Der Jugendliche mit libanesischen Wurzeln wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Londoner Krankenhaus gebracht. Die Polizei prüfte einen möglichen rassistischen Hintergrund.

Prügelattacke auf VHS-Schüler

Angriff an einer Volkshochschule (VHS) im nordrhein-westfälischen Goch im Januar 2019: Mit Stange und Schlagstock haben drei junge Männer einen 17-jährigen Schüler überfallen. Einer der Täter verletzte das Opfer während eines Kurses in einem Schulgebäude laut der Polizei in Kleve mit einer Softairpistole am Rücken. Die Polizei bildete eine zehnköpfige Ermittlungskommission, nahm kurze Zeit später vier Tatverdächtige fest.

Messerangriff in Bochum

Im März 2018 hat ein 16-Jähriger einen 15-Jährigen während einer Massenschlägerei nahe einer Schule niedergestochen. Täter und Opfer waren laut Staatsanwaltschaft Schüler derselben Bochumer Gesamtschule.

Messerattacke auf Schüler an Klosterschule

Ein 15 Jahre alter Gymnasiast aus Thüringen ist im April 2018 zu acht Jahren Jugendhaft verurteilt worden. An einer Klosterschule hatte der Jugendliche seinen 14-jährigen Mitschüler im Januar 2018 demnach mit fünf Messerstichen schwer verletzt und zwei Mal mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Das Motiv aus Sicht der Richter am Landgericht Mühlhausen: Mordlust und Heimtücke.

Sechs Jahre Haft nach Messerstich

Nach einer tödlichen Messerattacke in einer Gesamtschule in Lünen (Nordrhein-Westfalen) ist ein 16-jähriger Schüler im November 2018 zu sechs Jahren Jugendhaft verurteilt worden.

Das Dortmunder Landgericht verurteilte den Jugendlichen wegen Körperverletzung mit Todesfolge, weil er einen 14-Jährigen im Schulflur mit einem Messer tödlich verletzt hatte.