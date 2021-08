1 Einblicke in den Betrieb der Firma Mey erhalten die Fernsehzuschauer. Foto: Mey

In der Sendereihe "Made in Südwest" im SWR-Fernsehen geht es am Mittwoch, 25. August, von 18.15 bis 18.45 Uhr und am Donnerstag, 26. August, von 9.45 bis 10.15 Uhr um die Lautlinger Firma Mey.

Albstadt-Lautlingen - In den Geschichten aus der Arbeitswelt zeigen Wirtschaftspioniere, Global Player und Start-ups, was sie ausmacht und wie sie ihre Produkte an die Spitze bringen – diesmal die Firma Mey.

Sechs Drehtage hat das SWR-Team in Albstadt gedreht: im Nähsaal, in der Strickerei und bei den Bienen. Es hat Interviews geführt zum Thema Nachhaltigkeit, zur Entstehung eines BHs und zum neuen Mey-Logo.

Der Titel der 30-minütigen Reportage lautet "Dessous und ihr Geheimnis – die Firma Mey aus Albstadt".