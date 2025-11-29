Macosa-Home in Bisingen: Das sind die Dekotrends zu Weihnachten 2025

Vorweihnachtszeit ist Deko-Zeit: Seit September können sich Kunden im Lagerverkauf von Macosa-Home mit Adventskränzen und Kerzen eindecken. Doch: Sparen die Bürger an der Deko?
Wer die Räume des Lagerverkaufs von Macosa-Home in der Onstmettinger Straße in Thanheim betritt, mag den Eindruck bekommen, dass Morgen schon Weihnachten ist. Es funkelt und leuchtet in allen Ecken – seien es Adventskränze, Christbaumschmuck oder Kerzen aller Art. Sogar ein lebensgroßer Nussknacker empfängt die Kunden. Kurz gesagt: ein Paradies für Dekoliebhaber.