Macosa-Home in Bisingen: Das sind die Dekotrends zu Weihnachten 2025

Vorweihnachtszeit ist Deko-Zeit: Seit September können sich Kunden im Lagerverkauf von Macosa-Home mit Adventskränzen und Kerzen eindecken. Doch: Sparen die Bürger an der Deko?

Wer die Räume des Lagerverkaufs von Macosa-Home in der Onstmettinger Straße in Thanheim betritt, mag den Eindruck bekommen, dass Morgen schon Weihnachten ist. Es funkelt und leuchtet in allen Ecken – seien es Adventskränze, Christbaumschmuck oder Kerzen aller Art. Sogar ein lebensgroßer Nussknacker empfängt die Kunden. Kurz gesagt: ein Paradies für Dekoliebhaber.

Inhaberin Magdalena Schulze betreibt den Lagerverkauf als ihr „Hobby“, wie sie selbst sagt. Ihr Hauptgeschäft ist der Onlinehandel, in dem ihre Tochter mitangestellt und eine große Hilfe ist. Der Onlinehandel bindet Schulze jedoch zeitlich, weshalb der Lagerverkauf in Thanheim nur an wenigen Tage die Woche geöffnet hat.

Nun könnte der Laie annehmen, dass die Verbraucher angesichts der derzeit herausfordernden wirtschaftlichen Situation zuerst an der Deko sparen. Mitnichten: „Wir spüren keine Zurückhaltung der Kunden“, ist Magdalena Schulze mit der bisherigen Weihnachtssaison zufrieden. Wenn überhaupt, dann seien es fünf bis sechs Prozent weniger als im Vorjahr.

250 Kerzen gehen pro Woche über die Theke

Seit Mitte September steht bei Macosa-Home weihnachtliche Ware im Lagerverkauf. Auch bei 30 Grad Außentemperatur hat Magdalena Schulze Kerzen verkauft. Doch gerade weil das Wetter in den vergangenen Wochen so gar nicht winterlich war, rechnet sie noch mit einigen Nachzüglern. „Viele wollen bei Sonnenschein und warmen Temperaturen einfach nicht an Weihnachten denken“, spricht sie aus Erfahrung.

Dennoch sei die Nachfrage da – dieses Jahr besonders nach Kerzen. 200 bis 250 Stück gehen pro Woche über die Ladentheke. „Wir bekommen jede Woche eine neue Lieferung“, verdeutlicht Inhaberin Magdalena Schulze den Andrang. Die Ware bezieht sie größtenteils von Lieferanten, die nicht weiter als 150 Kilometer von Thanheim entfernt ansässig sind. „So kann ich ohne größere Umstände selbst zu den Lieferanten fahren und auswählen.“

Ab Mitte Februar werden Osterhasen verkauft

Grundsätzlich sei die Vorweihnachtszeit die umsatzstärkste Jahreszeit bei Macosa-Home. Im Trend sind derzeit laut Schulze schrille, bunte Farben. Pinker Weihnachtsschmuck darf es 2025 gerne sein – auch wenn der Schwabe seine Dekoration traditionell etwas konservativer auswähle.

Schulze betont daher bewusst: „Wir richten unsere Ware nicht strikt nach Trends aus. Wir achten auf einen guten Mix.“ Die Kundschaft würde dies honorieren – und auch jegliche Deko-Elemente und Farbrichtungen kaufen. Im Kommen seien beispielsweise beige-braune Deko-Komponenten. „Das wirkt gemütlich und gefällt mir auch sehr gut.“

Nach Weihnachten hat der Lagerverkauf von Macosa-Home bis Mitte Februar geschlossen, dann geht es wieder los – logischerweise mit Osterhasen und Co. Auch in dieser Jahreszeit sei nochmals viel los, ehe es über die Sommermonate etwas ruhiger werde, dementsprechend sind die Öffnungszeiten im Lagerverkauf angepasst.

Jenen betreibt Magdalena Schulze schon weit über sechs Jahren, den Online-Handel gibt es bereits seit neun Jahren. Über die Jahre hat sich der Lagerverkauf entwickelt, drei Helferinnen hat Magdalena Schulze inzwischen. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Schulze sagt: „Mir macht es weiterhin einen Riesenspaß.“