Mack-Ehrung in Paris: So erlebte Rusts Bürgermeister den Abend im Élysée-Palast

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat im Élysée-Palast in Paris den Europa-Park-Gründer Roland Mack zum „Officier de la Légion d‘honneur“ ernannt und seinen Sohn Michael Mack zum „Chevalier de la Légion d‘honneur“. Damit würdigte der Präsident das Engagement von Roland und Michael Mack für die deutsch-französische Freundschaft. Eine Ehrung, die bislang nur sehr wenigen Deutschen zuteil wurde (siehe Info).

Bei der Verleihung in Paris war auch Rusts Bürgermeister Kai-Achim Klare dabei. „So eine Einladung aus dem Élysée-Palast ist schon aufregend, das erhält man nicht alle Tage“, erklärte er unserer Redaktion, als er am Mittwoch – nach den Feierlichkeiten am Dienstag etwas müde – auf dem Rückweg aus Frankreich war.

Staatspräsident Emmanuel Macron (Zweiter von links) mit den neuen Mitgliedern seiner Ehrenlegion Rodolphe Delord, Generaldirektor des Zoo Parc de Beauval, Roland Mack und Michael Mack. Foto: Laurent Blevennec / Présidence de la République Franceuropa-Park

So waren etwa auch Landesjustizministerin Marion Gentges oder Europa-Park-Prokurist Lukas Scheub dabei. Auch französische Regional-, Kommunal- und Nationalpolitiker waren vor Ort. „Es ist schon etwas Besonderes, wenn zwei Familienmitglieder gleichzeitig mit den höchsten französischen Auszeichnungen geehrt werden“, betont Klare.

Emmanuel Macron nahm sich auch nach der Ehrung noch Zeit für die Gäste

„Es war eine sehr schöne und würdige Zeremonie“, schildert Klare. Der französische Staatspräsident hat die Ehrung selbst verliehen und mit einer persönlich zugeschnittenen Ansprache die Leistungen von Roland und Michael Mack gewürdigt. Diese Würdigung geschah auf Französisch, aber auch einzelne deutsche Sätze hatte Macron eingeflochten.

Waren als Teil der Delegation bei der Ehrung im Elysee-Palast mit dabei (von links): Rusts Bürgermeister Kai-Achim Klare, Landesjustizministerin Marion Gentges und Europa-Park-Prokurist Lukas Scheub. Foto: : Screenshot; Instagram Klare

In der Begründung zur Verleihung heißt es, Roland und Michael Mack seien „große Freunde Frankreichs“ und die Familie Mack bemühe sich seit Jahrzehnten sehr erfolgreich um das gegenseitige Verständnis beider Völker.

Roland Mack, seine Familie und der von ihm gegründete Europa-Park seien herausragende Beispiele für ein visionäres Engagement im Bereich der deutsch-französischen Freundschaft. „Die Ehrung war ein Zeichen, dass in Frankreich gesehen und gewürdigt wird, was der Europa-Park und die Familie Mack auch für den grenzüberschreitenden Austausch leisten. Es liegt ja in der DNA des Unternehmens, dass es stark deutsch-französisch, französisch-deutsch geprägt ist“, erklärt Klare.

Viertel der Mitarbeiter aus Frankreich

Roland Mack wird von Emmanuel Macron zum „Officier de la Légion d‘honneur“ ernannt. Foto: Laurent Blevennec / Présidence de la République France

Darüber hinaus seien Roland und Michael Mack verantwortlich für zahlreiche kulturelle Treffen und Veranstaltungen in Kultur und Sport.

Die Familie Mack hat zudem im elsässischen Hartmannswiller bei Colmar ein Weingut übernommen sowie das Restaurant „Amitié –La Cuisine du Château“ eröffnet.

Der französische Staatspräsident steckte Michael Mack den Orden des „Chevalier de la Légion d‘honneur“ an. Foto: Laurent Blevennec / Présidence de la République France

„Der Europa-Park lässt Europa spielerisch lebendig werden. Hier treffen sich junge Menschen und Familien aus verschiedenen Ländern und Kulturen und erleben das wahre, gelebte Europa: ein Miteinander voller Freude und Vielfalt. Dieses gelebte Europa bildet das Herz unserer Grenzregion. Ohne das Elsass wäre der Europa-Park nicht derselbe, und ohne den Europa-Park wären auch wir Elsässer nicht dieselben! Wir schätzen uns glücklich, diesen Park direkt auf der anderen Seite des Rheins zu wissen - als wirtschaftlichen Motor und als Symbol der Freundschaft“, betont die frühere Ministerin und heutige Abgeordnete der französischen Nationalversammlung Brigitte Klinkert.

Grenzüberschreitende Bemühungen sollen verstärkt werden

„Die deutsch-französische Freundschaft ist ein Fundament der Stabilität und des Vertrauens. Europa braucht eine klare Vision für morgen und unsere Grenzregion bietet dafür zahlreiche Chancen. Daher erfüllt mich die Ernennung zum ‚Chevalier de la Légion d’Honneur‘ mit Stolz und spornt mich dazu an, unsere Bemühungen für die grenzübergreifende Zusammenarbeit in Zukunft noch zu verstärken“, so Michael Mack. „Die uns verliehenen Auszeichnungen verstehen wir als Verpflichtung und Ansporn zugleich, uns weiterhin für den Erhalt und die Förderung dieser elementar wichtigen Partnerschaft einzusetzen. Es ist unser tiefes Anliegen, die deutsch-französische Freundschaft und den europäischen Gedanken durch unsere Arbeit weiter zu stärken und in die Zukunft zu tragen“, erklärt Roland Mack.

Frühere Geehrte

„Nur sehr wenige Deutsche haben diesen Orden bisher erhalten“, betont der Europa-Park. Mit dem „Officier de la Légion d‘honneur“ seien etwa bislang Michael Schumacher, Tomi Ungerer, Ulrich Wickert, Otto Hahn, Max Ernst, Marlene Dietrich, Mireille Mathieu, Hubert Burda und Liz Mohn geehrt worden.