Machtwechsel in den USA: Biden warnt in Abschiedsrede vor Oligarchie in Amerika

Biden warnt in Abschiedsrede vor Oligarchie in Amerika

Machtwechsel in den USA

1 US-Präsident Joe Biden gibt seinen Landsleuten zum Abschied eine Menge von Mahnungen mit auf den Weg. Foto: Mandel Ngan/Pool AFP/AP/dpa

In wenigen Tagen scheidet US-Präsident Joe Biden aus dem Amt. Seine große Abschiedsansprache an die Nation nutzt er, um seinen Landsleuten eindringliche Mahnungen mit auf den Weg zu geben.









Link kopiert



Washington - US-Präsident Joe Biden hat die Amerikaner zum Abschied aus dem Amt vor dem Aufkommen einer bedrohlichen Oligarchie im Land gewarnt. Biden sagte in einer Ansprache an die Nation aus seinem Amtszimmer im Weißen Haus: "Ich möchte das Land vor einigen Dingen warnen, die mir große Sorgen bereiten: die gefährliche Machtkonzentration in den Händen einiger weniger extrem reicher Menschen - und die gefährlichen Folgen, wenn ihr Machtmissbrauch unkontrolliert bleibt."