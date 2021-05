Daten zur Coronapandemie Über die Hälfte der Kreise im Land unter 50er-Marke

Auch in Baden-Württemberg sinkt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus. In der Mehrzahl der Kreise im Südwesten liegt die Sieben-Tage-Inzidenz inzwischen unter 50 – auch in fast allen in der Region Stuttgart. Hier geht es zu den aktuellen Daten.