Machtkampf mit Maduro: USA erkennen Oppositionellen als Wahlsieger in Venezuela an

USA erkennen Oppositionellen als Wahlsieger in Venezuela an

Die Opposition reklamiert den Wahlsieg für ihren Kandidaten González Urrutia. (Archiv) Foto: Jeampier Arguinzones/dpa

Verschiedene Länder zweifeln das offizielle Ergebnis der Präsidentenwahl in Venezuela an und fordern detaillierte Zahlen. Die USA gehen jetzt einen Schritt weiter.









Caracas/Washington - Die USA haben den Oppositionskandidaten Edmundo González Urrutia als Sieger der umstrittenen Präsidentenwahl in Venezuela anerkannt und den Druck auf den autoritär regierenden Staatschef Nicolás Maduro erhöht. "Angesichts der überwältigenden Beweise ist es für die Vereinigten Staaten und vor allem für das venezolanische Volk klar, dass Edmundo González Urrutia bei der Präsidentenwahl am 28. Juli in Venezuela die meisten Stimmen erhalten hat", teilte US-Außenminister Antony Blinken mit. Es sei jetzt an der Zeit, dass die Parteien in dem südamerikanischen Land Gespräche über einen "friedlichen Übergang" aufnehmen.