Machtkampf in der Ukraine: Klitschko beklagt sich über Einmischung in Amtsgeschäfte

Klitschko beklagt sich über Einmischung in Amtsgeschäfte

Machtkampf in der Ukraine

1 Kiews Bürgermeister Klitschko (r) beklagt eine Einmischung in seine Amtsgeschäfte durch den neuen von Selenskyj eingesetzten Militärgouverneur der Stadt. (Archivbild) Foto: Efrem Lukatsky AP and President Of Ukraine / dpa

Nach außen hin demonstrieren Klitschko und Selenskyj während des russischen Angriffskriegs Einigkeit. Doch immer wieder kriselt es in den Beziehungen. Nun spricht der Bürgermeister von Intrigen.









Kiew - Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko hat sich in einer Videobotschaft an Präsident Wolodymyr Selenskyj über die Einmischung der Militäradministration in die Angelegenheiten der Stadtverwaltung beklagt. "Während Sie als Oberbefehlshaber auf den Krieg und die Verteidigung der Ukraine fokussiert sind, beschäftigen sich Leute aus Ihrer Umgebung mit politischen Intrigen", sagte Klitschko.