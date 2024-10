1 Der Eisweiher in Hechingen wird noch in diesem Oktober abgelassen. Foto: Jauch

In der Vergangenheit ist es am Hechinger Eisweiher bereits zu Fischsterben gekommen. Nun wird das Problemgewässer abgelassen.









In der zweiten Oktoberhälfte wird der Eisweiher in Hechingen abgelassen. Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.