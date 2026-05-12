Macher stellen Programm vor: Das ist in diesem Jahr in der Villa Jamm im Lahrer Stadtpark geboten

Kreative verlegen wieder für bis zu vier Wochen ihr Atelier in das historische Gebäude im Stadtpark. Das Jahresprogramm der Kulturinitiative enthält aber noch mehr.
Wer in diesen Tagen die Villa Jamm betritt, kann schon auf den ersten Blick erahnen, dass alles bereit ist für die neue Saison. Denn die Bilder für die Gemeinschaftsausstellung der neuen Residenzkünstler hängen bereits an den Wänden. In diesem Jahr sind es neun Kreative, die das denkmalgeschützte Gebäude im Stadtpark für bis zu vier Wochen zu ihrem Atelier machen. Eine Auswahl ihrer Werke ist während der gesamten Saison – vom 17. Mai bis zum 13. September – in der Villa zu sehen.