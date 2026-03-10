„Macher Kirche“ in Eimeldingen: Gemeinsam etwas schaffen steht im Mittelpunkt

Gemeinsam etwas bauen und gestalten steht bei der „Macher Kirche“ im Zentrum. Diakon Frieder Rühle hat sie ins Leben gerufen – mit und für junge Leute in Eimeldingen.
Nach dem Vorbild der „Real Life Guys“ auf Youtube hat Diakon Frieder Rühle in Eimeldingen die „Macher Kirche“ ins Leben gerufen. Ziel ist es, den Raum im Nebengebäude des Pfarrhauses als Werkstatt für und mit jungen Leuten einzurichten, die dort große oder kleine, kreative, verrückte oder nützliche Sachen bauen können. Ebenso wie die Truppe um Johannes Mickenberger im Internet, der nach dem Tod seines Zwillingsbruders Philipp im Juni 2021, das gemeinsame Projekt mit seinen Freunden weiterführt. Zuletzt haben sie eine dreistöckige Sauna mit Whirlpool auf dem Dach gebaut.