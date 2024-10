Macher des Europa-Park: „Der Roland Mack ist nicht am Abheben“

Er gilt als „Herr der Achterbahnen“. Der Familienunternehmer hat den Europa-Park in Rust in den vergangenen 50 Jahren zu Deutschlands größtem Freizeitpark ausgebaut. An diesem Samstag wird Roland Mack 75. Im Interview blickt er zurück, aber auch nach vorn und kündigt zum Parkjubiläum 2025 weitere Neuheiten an. An Rückzug denkt er derweil nicht. Oder doch?