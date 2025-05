Machen Kinder glücklich?: Eltern sind weniger zufrieden, aber empfinden mehr Sinn

1 Eltern sind einer Studie zufolge durchschnittlich weniger zufrieden als Kinderlose, empfinden aber mehr Sinn im Leben (Archivbild). Foto: Elisa Schu/dpa Kinder zu haben kann anstrengend sein - das kann Eltern nerven und ihre Lebenszufriedenheit beeinträchtigen. Dafür bekommen sie aber auch etwas zurück, wie eine Umfrage zeigt.







Köln - Eltern sind weniger zufrieden, empfinden dafür aber mehr Sinn im Leben. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie in 30 Ländern, die im "Journal of Marriage and Family" veröffentlicht wurde. "Wer Kinder hat, lebt nicht automatisch zufriedener, ist manchmal sogar unzufriedener - aber er oder sie hat häufiger das Gefühl, dass das eigene Leben sinnvoll und wertvoll ist", sagte Mitautor Ansgar Hudde von der Universität Köln.