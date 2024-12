LZ E-Paper leicht gemacht: Ihre Zeitung auf dem Tablet oder PC-Bildschirm

Das E-Paper ist die digitale Ausgabe der Tageszeitung und enthält alle Inhalte, die auch in der gedruckten Version zu finden sind. Es umfasst die vollständige Tagesausgabe der Lahrer Zeitung, mit den lokalen Nachrichten aus der jeweiligen Region. Neben den redaktionellen Inhalten bietet das E-Paper auch alle Beilagen, Anzeigen und beliebte Unterhaltungselemente wie Rätsel.

Die digitale Vorabendausgabe der Lahrer Zeitung steht bereits ab 20.00 Uhr des Vortages zur Verfügung, während die tagesaktuelle Ausgabe täglich ab 4 Uhr morgens online abrufbar ist. Erweitert wird das digitale Angebot durch die digitale Sonntagszeitung, welche ausschließlich im E-Paper zur Verfügung steht.

Lesen Sie auch

Das E-Paper der Lahrer Zeitung ist auf verschiedenen Plattformen zugänglich

Es kann sowohl über den Browser als auch in der LZ E-Paper App gelesen werden, die für Android- und iOS-Geräte kostenlos verfügbar ist. Welche Version benötigt wird, hängt vom Endgerät ab. Bitte beachten Sie, dass die Apps nicht verwendet werden können, wenn auf Ihr Smartphone oder Tablet ein anderes Betriebssystem installiert ist.

Maximale Flexibiltät auch unterwegs

Besonders praktisch ist die Möglichkeit, auf die Ausgaben bis zu 30 Tage rückwirkend zuzugreifen und Artikel zu speichern. Im Webreader steht Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, einzelne Seiten oder die ganze Ausgabe als PDF herunterzuladen und auf Ihrem Gerät abzuspeichern. In der LZ E-Paper App können Sie die vollständige Tagesausgabe herunterladen. Diese wird in der App gespeichert. Einmal heruntergeladen, kann das E-Paper auch offline gelesen werden, was den Zugang unabhängig von einer aktiven Internetverbindung ermöglicht. Damit bietet das E-Paper maximale Flexibilität für das Leseerlebnis – ob zu Hause, unterwegs oder offline.

Zusätzliche Inhalte von Rätseln bis zur Vorlesefunktion

Das E-Paper umfasst nicht nur die vollständige Zeitungsausgabe, sondern auch zusätzliche Inhalte wie Beilagen, Sonderveröffentlichungen und Rätsel. So sind klassische Rätselarten wie Sudoku oder Kreuzworträtsel jederzeit verfügbar und können direkt digital gelöst werden. Viele nützliche Funktionen wie die einstellbare Schriftgröße in der LZ E-Paper App und im Webreader sowie die Vorlesefunktion in der App machen das Lesen der digitalen Ausgabe komfortabler.