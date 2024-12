LZ E-Paper: leicht gemacht!: Einrichten und einstellen

1 Mit den richtigen Einstellungen holen Sie das Beste aus Ihrem digitalen Leseerlebnis heraus. Foto: (red)

Nachdem Sie sich nun erfolgreich für das LZ E-Paper angemeldet haben, wird es Zeit, mit dem Lesen zu starten. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie das LZ E-Paper optimal einrichten und an Ihre Bedürfnisse anpassen. Mit den richtigen Einstellungen genießen Sie das beste digitale Leseerlebnis.









Sowohl im Webreader als auch in der LZ E-Paper App ist der Anwendungsbildschirm klar strukturiert. Im Webreader befindet sich am oberen Rand ein Kopfmenü, das Ihnen Zugriff auf wichtige Funktionen wie die Konfiguration von Einstellungen und das Abmelden bietet. In der App stehen diese Funktionen ebenfalls zur Verfügung, wobei Sie diese hier im unteren Bildschirmbereich über das Zahnrad-Symbol nutzen können, um Einstellungen vorzunehmen. Zusätzlich finden Sie in diesem Bereich die Suchfunktion und Rätsel. Der Hauptbereich der Anwendung ist bei beiden Plattformen dem Lesen vorbehalten. Hier werden die Seiten und Artikel der jeweiligen Ausgabe angezeigt. Unterhalb des 30-Tage-Archivs, als „Ältere Ausgaben“ gekennzeichnet, haben Sie Zugriff auf Beilagen.